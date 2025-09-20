Полша и Турция са първите четвъртфиналисти на световното първенство по волейбол

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
На четвъртфиналите двата отбора ще играят един срещу друг.

Полша волейбол мъже
Снимка: БТА
Слушай новината

Националните отбори на Полша и Турция станаха първите, които се класират за четвъртфиналите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Двукратните световни шампиони от Полша надиграха с 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14) гейма Канада и за четвърти пореден път са сред най-добрите осем на Мондиал.

Волейболистите на старши треньора Никола Гърбич имаха проблеми само във втория гейм, в който пропиляха аванс от 19:16 точки и го загубиха с 23:25. В останалите три части "бяло-червените" имаха категорично предимство.

Най-резултатен за победителите бе Камил Семенюк с 18 точки, 15 прибави капитанът Бартош Курек, а Вилфредо Леон приключи с 14.

За Канада Шарън Шо бе над всички с 23 точки, а Джаксън Йънг приключи с 12.

В другия осминафинал от днешната програма Турция спечели с 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19) гейма срещу Нидерландия и за пръв път достигна до топ 8 на световно първенство.

"Лалетата" измъкнаха много тежък първи гейм срещу непобедения до момент тим на турците с 29:27 и бяха много близо до това вземат и втората част, но тя бе затворена от южните ни съседи с 25:23. Това се оказа и повратният момент в срещата, тъй като в следващите два гейма турците седяха много по-солидно на полето и ги спечелиха на 16 и на 19 точки.

Адис Лагумджия отбеляза 28 точки за победителите, а Рамазан Мандъраджъ се отчете с 15 точки. За Нидерландия Мишел Ахи наниза 21 точки.

На четвъртфиналите Полша и Турция ще играят един срещу друг.

#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г.

