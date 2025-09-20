Полша и Турция са първите четвъртфиналисти на световното първенство по волейбол

Националните отбори на Полша и Турция станаха първите, които се класират за четвъртфиналите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Двукратните световни шампиони от Полша надиграха с 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14) гейма Канада и за четвърти пореден път са сред най-добрите осем на Мондиал.

Волейболистите на старши треньора Никола Гърбич имаха проблеми само във втория гейм, в който пропиляха аванс от 19:16 точки и го загубиха с 23:25. В останалите три части "бяло-червените" имаха категорично предимство.

Най-резултатен за победителите бе Камил Семенюк с 18 точки, 15 прибави капитанът Бартош Курек, а Вилфредо Леон приключи с 14.

За Канада Шарън Шо бе над всички с 23 точки, а Джаксън Йънг приключи с 12.

В другия осминафинал от днешната програма Турция спечели с 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19) гейма срещу Нидерландия и за пръв път достигна до топ 8 на световно първенство.

"Лалетата" измъкнаха много тежък първи гейм срещу непобедения до момент тим на турците с 29:27 и бяха много близо до това вземат и втората част, но тя бе затворена от южните ни съседи с 25:23. Това се оказа и повратният момент в срещата, тъй като в следващите два гейма турците седяха много по-солидно на полето и ги спечелиха на 16 и на 19 точки.

Адис Лагумджия отбеляза 28 точки за победителите, а Рамазан Мандъраджъ се отчете с 15 точки. За Нидерландия Мишел Ахи наниза 21 точки.

На четвъртфиналите Полша и Турция ще играят един срещу друг.