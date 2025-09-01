Полша записа трета победа и оглави група "D" на Евробаскет 2025

Полша надигра Исландия с 84:75 и с три поредни победи и пълен актив от 6 точки заема първото място в група "D" на европейското първенство по баскетбол за мъже.

Поляците започнаха мача като фаворит, но взеха крехък аванс от 3 точки след 10 минути игра. Последва по-силна втора четвърт за тях, която им помогна да вдигнат разликата на 9 точки на почивката.

Практически тази разлика определи крайния победител. След паузата гостите изиграха равностойна трета част и въпреки това в заключителните минути баскетболистите на Полша запазиха предимство от 10 точки. В Катовице последните минути на срещата бяха за исландците, а домакините поизтръпнаха, когато съперника стопи разликата до 2 точки. В крайна сметка до обрат не се стигна.

Най-резултатен за поляците бе Джордан Лойд с 26 точки.

Три победи в групата има и Израел, който вчера наделия над Франция с 82:69.