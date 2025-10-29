БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет

Извършвал разузнавателен полет над Балтийско море

Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Снимка: БТА
Полски изтребители са прехванали и ескортирали руски самолет, който е извършвал разузнавателен полет в международното въздушно пространство над Балтийско море без съобщен летателен план и с изключен транспондер, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на полските въоръжени сили в социалната платформа "Екс".

Инцидентът е станал в участъка от международното въздушно пространство, за който отговарят полските военновъздушни сили.

Прехванатият и ескортиран самолет е бил Ил-20. Той не е нарушил полското въздушно пространство, пояснява полската армия, цитирана от Ройтерс и ДПА.

Руският самолет Ил-20 ("Илюшин-20") е бил засечен вчера и прехванат от два полски изтребителя "МиГ-29", уточни в "Екс" Оперативното командване на полските въоръжени сили.

Пилотите на изтребителите са установили визуален контакт с руския самолет и са го ескортирали извън въпросното въздушно пространство, отбеляза ведомството, публикувайки снимка на машината на руските ВВС.

Военен говорител заяви пред полската телевизия Те Фау Ен 24 (TVN24), че прехващането е станало над водите северозападно от града на балтийския бряг Устка.

"В такива случаи във въздуха за броени минути се вдигат наши самолети от авиобазата Малборк. Пилотите поддържат визуален контакт, за да заявят присъствието си на пилотите на руските самолети", обясни говорителят.

Полша, която е държава член на ЕС и на НАТО, е един от най-близките политически и военни съюзници на Украйна и представлява стратегически разпределителен център за оръжейните доставки от Запада за Киев, посочва ДПА.

Самата Полша се чувства застрашена от Русия и укрепва отбраната си с бързи темпове, допълва агенцията.

