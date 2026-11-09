Полският медиен регулатор разследва отразяването на стрелбата в Краков от телевизионен канал

Полският медиен регулатор е започнал разследване срещу Telewizja Republika, частен консервативен телевизионен канал, заради отразяването на смъртоносната стрелба в Краков след подадени жалби за начина, по който медията е отразила атаката.

Националният съвет за радио и телевизия (KRRiT) заяви, че разглежда обвиненията.

Едно от тях беше отправено от министъра на културата Марта Чиенкова, която заяви в неделя, че каналът е излъчвал непроверена информация, отправял е обвинения към полицията и е показвал съдържание, което може да предизвика паника.

„Трагедията не е гориво за политическа пропаганда“, написа тя в Екс.

В събота следобед маскиран 24-годишен мъж влязъл с кола на главния площад в Краков и открил огън по хората там.

Той беше ранен при престрелка с полицията.

Шестима души бяха убити, а 16 – ранени, включително двама полицаи и стрелецът, който почина в болница рано в понеделник.

Членът на съвета Тадеуш Ковалски също призова канала да спре излъчването на съдържание, което може да насърчи поведение, застрашаващо здравето или безопасността, като заяви, че то нарушава Закона за радио и телевизия.

Той посочи изказванията, направени в ефир в събота от главния редактор на канала Томаш Закевич, който заяви, че на мястото не е имало полиция, тъй като резервни полицейски сили са били изпратени във Варшава, към Конституционния трибунал.

Ковалски, който определи стрелбата като терористичен акт, каза, че полицията всъщност се е намесила незабавно.

Той заяви, че подобни твърдения подкопават доверието във властите и превръщат трагедията в политическо оръжие.

Съветът заяви, че неговият председател Агнешка Глапяк е започнала „обяснително производство“ – стъпка, която се предприема при всяка жалба, отговаряща на формалните изисквания.

Той ще поиска обяснения от канала и запис на отразяването, след което ще анализира материала съгласно Закона за радио и телевизия, преди да вземе решение.

Председателят разполага с една година от датата на нарушението, за да наложи финансови санкции.

Радио- и телевизионните оператори трябва да съхраняват записите в продължение на 28 дни.

Източник: PAP