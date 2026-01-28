Полуфинал за Джокович след драматичен обрат в Мелбърн

Новак Джокович се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис, но този път пътят му мина и през неочакван обрат.

В четвъртфиналния мач срещу Лоренцо Музети италианецът водеше с два сета и изглеждаше близо до голям успех. В хода на срещата обаче Музети получи травма и беше принуден да се откаже, което позволи на Джокович да продължи напред.

След края на двубоя сръбският тенисист призна, че се е чувствал под сериозно напрежение и че късметът този път е бил на негова страна. Самият той определи развоя на мача като изненадващ.

С класирането си за полуфиналите Джокович остава в битката за поредна титла от Големия шлем и продължава да гони нови рекорди в тениса.