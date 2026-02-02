Полузащитникът на Реал Мадрид Джуд Белингам ще отсъства от терена около месец заради контузия

Джуд Белингам ще бъде извън терена около месец, след като получи контузия по време на победата с 2:1 в Ла Лига над Райо Валекано в неделя, потвърдиха от Реал Мадрид.

22-годишният английски халф беше принуден да напусне играта след девет минути на „Сантяго Бернабеу“. Белингам се спря изведнъж, докато гонеше дълга топка, и се хвана за задната част на лявото си бедро. Той беше видимо разстроен и си тръгна от терена облян в сълзи.

Травмата идва в ключов момент от сезона за втория в класирането Реал Мадрид, който изостава с една точка от лидера Барселона. Мадрид е изправен пред труден график в отсъствието на Белингам, започвайки с гостуване на Валенсия следващата неделя, съобщава агенция Ройтерс.

Очаква се Белингам да пропусне и двата двубоя на "белите" от плейофите на Шампионската лига срещу португалския Бенфика по-късно този месец.