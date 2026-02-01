Дузпа в добавеното време спаси Реал Мадрид

Отборът на Реал Мадрид победи трудно с 2:1 Райо Валекано в среща от 22-ия кръг на испанската Ла Лига. За пореден път в герой за „белите“ се превърна Килиан Мбапе, който реализира победното попадение от наказателния удар дълбоко в добавеното време. Дузпата бе отсъдена за нарушение срещу резервата Браим Диас.



Именно мароканският национал, който се появи на терена в 10-ата минута за сметка на контузения Джуд Белингам, бе в основата и на първия гол, дело на Винисиус Жуниор. Почетното попадение за Райо Валекано реализира Хорхе де Фрутос, който бе точен в началото на второто полувреме.

Френската звезда Мбапе, който със своите 22 гола е реализатор №1 в Ла Лига от началото на сезона, можеше да вкара още веднъж, но в в 68-ата минута удари напречната греда.

Райо вазърши срещата с 9 души на терена, след като в последните 10 минути с червени картони бяха изгонени Пате Сис и Пеп Шавария.



Благодарение на победата Реал Мадрид събра 54 точки и изостава с една от лидера и шампион Барселона. На трето място е другият гранд от столицата – Атлетико, който изостава с 10 пункта от върха.

В следващия кръг Реал Мадрид гостува на Валенсия, а Барселона приема Майорка.