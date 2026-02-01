БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Дузпа в добавеното време спаси Реал Мадрид

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Мбапе вече е с 22 гола в Ла Лига от началото на сезона.

Килиан Мбапе
Снимка: БГНЕС
Отборът на Реал Мадрид победи трудно с 2:1 Райо Валекано в среща от 22-ия кръг на испанската Ла Лига. За пореден път в герой за „белите“ се превърна Килиан Мбапе, който реализира победното попадение от наказателния удар дълбоко в добавеното време. Дузпата бе отсъдена за нарушение срещу резервата Браим Диас.

Именно мароканският национал, който се появи на терена в 10-ата минута за сметка на контузения Джуд Белингам, бе в основата и на първия гол, дело на Винисиус Жуниор. Почетното попадение за Райо Валекано реализира Хорхе де Фрутос, който бе точен в началото на второто полувреме.

Френската звезда Мбапе, който със своите 22 гола е реализатор №1 в Ла Лига от началото на сезона, можеше да вкара още веднъж, но в в 68-ата минута удари напречната греда.

Райо вазърши срещата с 9 души на терена, след като в последните 10 минути с червени картони бяха изгонени Пате Сис и Пеп Шавария.

Благодарение на победата Реал Мадрид събра 54 точки и изостава с една от лидера и шампион Барселона. На трето място е другият гранд от столицата – Атлетико, който изостава с 10 пункта от върха.

В следващия кръг Реал Мадрид гостува на Валенсия, а Барселона приема Майорка.

Барселона постигна убедителна победа в Елче
Барселона постигна убедителна победа в Елче
Три гола и три греди за каталунците.
Чете се за: 01:37 мин.
Реал Мадрид пак ще бори Бенфика в Шампионска лига, ПСЖ среща Монако
Реал Мадрид пак ще бори Бенфика в Шампионска лига, ПСЖ среща Монако
Жребият предложи нови интересни битки.
Чете се за: 02:30 мин.
