Реал Мадрид пак ще бори Бенфика в Шампионска лига, ПСЖ среща Монако

Ясен е жребият за плейофите в Шампионска лига. Отборите, които завършиха между 9-о и 24-то място по време на основната фаза в турнира научиха опонентите си. Те бяха разделени на равен брой поставени и непоставени.

Ситуацията за настоящия шампион ПСЖ се повтаря до известна степен, след като през миналия сезон на същата фаза отборът игра с френския Брест, а сега ще го направи с Монако. Още по-любопитно е около Реал Мадрид, който сензационно загуби с 2:4 в сряда от Бенфика, но сега ще може да получи реванш от Жозе Моуриньо и компания.

Плейофите в Шампионска лига:

Монако - Пари Сен Жермен (победителят ще играе на осминафиналите срещу Барселона или Челси)

Бенфика - Реал Мадрид (срещу Спортинг Лисабон или Манчестър Сити)

Карабах - Нюкасъл (срещу Челси или Барселона)

Будьо/Глимт - Интер (срещу Манчестър Сити или Спортинг Лисабон)

Галатасарай - Ювентус (срещу Ливърпул или Тотнъм)

Борусия Дортмунд - Аталанта (срещу Арсенал или Байерн Мюнхен)

Брюж - Атлетико Мадрид (срещу Тотнъм или Ливърпул)

Олимпиакос - Байер Леверкузен (срещу Байерн Мюнхен или Арсенал)

Само преди няколко дни играха двата тима и гърците се наложиха над „аспирините“. Галатасарай и Ювентус имат шест срещи помежду си назад в историята.

Всички непоставени клубове са домакини в първия мач, защото голямото предимство да играят у дома получават поставените.

Първите елиминации са на 17/18 февруари, а реваншите - седмица по-късно на 24/25 февруари.

Окончателните дати и начални часове на мачовете ще бъдат оповестени от УЕФА в часовете след жребия.

Всеки клуб ще играе веднъж във вторник и веднъж в сряда.

Осемте клуба, които спечелят в плейофите на елиминационната фаза, продължават към осминафиналите. Жребият за тази следващата фаза е в петък, 27 февруари 2026 г.