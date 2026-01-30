Реал Мадрид пак ще бори Бенфика в Шампионска лига, ПСЖ среща Монако

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жребият предложи нови интересни битки.

реал мадрид пак бори бенфика шампионска лига псж среща монако
Снимка: БГНЕС
Ясен е жребият за плейофите в Шампионска лига. Отборите, които завършиха между 9-о и 24-то място по време на основната фаза в турнира научиха опонентите си. Те бяха разделени на равен брой поставени и непоставени.

Ситуацията за настоящия шампион ПСЖ се повтаря до известна степен, след като през миналия сезон на същата фаза отборът игра с френския Брест, а сега ще го направи с Монако. Още по-любопитно е около Реал Мадрид, който сензационно загуби с 2:4 в сряда от Бенфика, но сега ще може да получи реванш от Жозе Моуриньо и компания.

Плейофите в Шампионска лига:

Монако - Пари Сен Жермен (победителят ще играе на осминафиналите срещу Барселона или Челси)
Бенфика - Реал Мадрид (срещу Спортинг Лисабон или Манчестър Сити)
Карабах - Нюкасъл (срещу Челси или Барселона)
Будьо/Глимт - Интер (срещу Манчестър Сити или Спортинг Лисабон)
Галатасарай - Ювентус (срещу Ливърпул или Тотнъм)
Борусия Дортмунд - Аталанта (срещу Арсенал или Байерн Мюнхен)
Брюж - Атлетико Мадрид (срещу Тотнъм или Ливърпул)
Олимпиакос - Байер Леверкузен (срещу Байерн Мюнхен или Арсенал)

Само преди няколко дни играха двата тима и гърците се наложиха над „аспирините“. Галатасарай и Ювентус имат шест срещи помежду си назад в историята.

Всички непоставени клубове са домакини в първия мач, защото голямото предимство да играят у дома получават поставените.

Първите елиминации са на 17/18 февруари, а реваншите - седмица по-късно на 24/25 февруари.

Окончателните дати и начални часове на мачовете ще бъдат оповестени от УЕФА в часовете след жребия.

Всеки клуб ще играе веднъж във вторник и веднъж в сряда.

Осемте клуба, които спечелят в плейофите на елиминационната фаза, продължават към осминафиналите. Жребият за тази следващата фаза е в петък, 27 февруари 2026 г.

