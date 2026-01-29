Португалски кошмар връхлетя Реал, Бенфика се промъкна в плейофите

Бенфика сътвори голово шоу и заслужи мястото си в плейофите на Шампионска лига. Съставът на Жозе Моуриньо шокира Реал Мадрид с 4:2 в мач от осмия кръг.

На стадион "Луж" точни за португалците бяха Андреас Шйелдеруп на два пъти, Вангелис Павлидис и Анатолий Трубин, който отбеляза и ценото попадение, за да се докопат до следващата фаза в турнира на богатите, а в голмайстор за испанците се превърна Килиан Мбапе. "Лос бланкос" доиграха срещата с двама души по-малко, тъй като Раул Асенсио и Родриго получиха червени картони.

Това се оказа достатъчно за лисабонските "орли" да продължат пътя си в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, докато футболистите на Алваро Арбеола претърпяха крах и ще трябва да преминат през плейофите за място на осминафиналите.

Отборът от Лисабон финишира с 9 точки и на 24-та позиция, която е и последната, даваща право на участие в следващия етап, а "белите" приключиха на деветото място с 15. Двата отбора ще разберат своите съперници на по-късен етап.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от UEFA Champions League (@championsleague)





Първото опасно положение дойде още в първите минути. След центриране на корнер Томаш Араужо може да открие, но стреля встрани от вратата на Тибо Куртоа.

В 16-та минута португалците получиха златна възможност да се настанят на лидерската позиция. Джуд Белингам фаулира в наказателното поле Джанлука Престиани, а реферът Давиде Маса посочи бялата точка. Впоследствие италианецът бе извикан на ВАР, за да види, че англичанинът играе с топката и да отмени дузпата.

Лисабонските „орли“ продължиха с натиска си и само 4 минути по-късно Престиани пропусна да вкара, тъй като Куртоа прояви страхотен рефлекс, а и топката срещна напречната греда след неговото спасяване.

Гостите показаха зъби в 25-та минута с удар на Арда Гюлер от далечно разстояние. Последва отговор от другата страна чрез шут на Георгий Судаков.

В 30-та минута испанците ликуваха първи. Раул Асенсио центрира отдясно, останалият непокрит Килиан Мбапе бе точен с глава за 1:0.

Не след дълго мадридчани бяха близо до нов гол. Асенсио попадна в центъра на събитията, отчитайки се с удар, отправен с глава, но Анатолий Трубин.

Отборът от Лисабон не се даде толкова лесно и в средата на първото полувреме равенството бе факт. Евангелос Павлидис напредна и центрира отдясно, а топката попадна точно на главата на Андреас Шелдерюп, който вкара между краката на Куртоа.

В края на първото полувреме Шелдероп можеше да стигне до второ попадение. От голлинията обаче изби Федерико Валверде. Последва корнер и положение, опропастено от Леандро Байеро, който стреля неточно с глава. В 43-та минута Амар Дедич също се постара да постави под напрежение белгийския вратар, а последният се отчете с важна намеса.

Ситуацията за „лос бланкос“ се влоши в продължението на първото полувреме. Орлеан Чуамени повали Николас Отаменди в наказателното поле и италианският рефер отсъди дузпа. Павлидис се нагърби с отговорността и разстреля Куртоа за 2:1 в полза на домакините.

“Белите“ стартираха по-активно второто полувреме и Винисиус жуниор пропусна с глава.

В 54-та минута португалците погледнаха смело към победата, вкарвайки трети гол. В 54-та минута Шелдерюп проби и с хубав удар от наказателното поле се разписа за втори път.

Тимът от Мадрид не остана длъжен и 4 минути по-късно върна едно попадение. Гюлер асистира, а Мбапе се възползва и показа, че интригата не е изчезнала.

Ударите не спряха и от двете страни, като Белингам и Судаков бяха техни автори.

В 73-та минута Куртоа спаси кожата на испанците, спасявайки изстрел на Престиани. Трубин не остана по-назад и в края на мача трябваше да отразява изстрели от страна на Гюлер и Родриго. В 84-та минута Байерто шутира директно в тялото на белгийския вратар и интригата все още бе жива.

Всичко по-интересно обаче бе оставено за добавеното време. Лисабонските „орли“ получиха правото да изпълнят пряк свободен удар, след който Трубин попари Куртоа с глава, за да им осигури и място в плейофите.