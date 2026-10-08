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Поне един загинал след срутването на сграда в истанбулския район Малтепе

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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рухна етажна сграда истанбул седем души развалините
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Поне един човек е загинал след срутването на част от сграда в истанбулския район Малтепе, съобщи министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи в профила със във Фейсбук.

Досега от развалините са спасени 11 души, написа още Чифтчи.

Екипите работят непрекъснато и с всички сили, за да достигнат до още трима души, за които се предполага, че са под развалините.

Снимки: БТА

Първите три етажа на седеметажната сграда рухнаха рано тази сутрин. В сградата е имало 12 апартамента, в които по официални данни са живеели 33-ма души. Хората от горните етажи са изведени с помощта на спасителните екипи.

#Истанбул #рухнала сграда

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