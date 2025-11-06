БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Портланд Трейл Блейзърс нанесе първа загуба на шампиона Оклахома Сити Тъндър

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:25 мин.
Спорт
Обзор на последните мачове в НБА.

Портланд Трейл Блейзърс
Снимка: БТА
Първа загуба за сезона в Националната баскетболна асоциация допусна шампионът Оклахома Сити Тъндър след оспорван мач срещу Портланд Трейл Блейзърс, завършил 121:119.

Дени Авдия беше най-резултатен за отбора от щата Орегон, записвайки 26 точки, 9 асистенции и 10 борби. 35-те точки на звездата на "гръмотевиците" Шей Гилджъс-Алекзандър не бяха достатъчни за победата, а след поражението отборът от Оклахома вече е с актив от 8 победи и 1 загуба.

Лос Анджелис Лейкърс постигна пета поредна победа в Националната баскетболна асоциация, надигравайки Сан Антонио Спърс със 118:116. Калифорнийци завършиха мача със серия от 21:10, но противникът им получи шанс да изравни при оставащи 1,2 секунди след нарушение на Маркъс Смарт. При стрелбата в последното притежание отборът на Спърс получи два наказателни удара, но Джулиан Шампани пропусна първия от тях и никой не успя да реализира след умишлен пропуск при втория опит от линията.

Лука Дончич отново беше ключовият играч за отбора си след представяне с 35 точки, 13 асистенции, 9 борби и 5 откраднати топки. Словенецът за пореден път спечели битката срещу звездата на "шпорите" Виктор Уембаняма, който записа 19 точки и 8 борби, но беше изваден от игра заради натрупани нарушения минута и 39 секунди преди края на срещата.

Деандре Ейтън беше вторият най-резултатен играч за "езерняците", отбелязвайки 22 точки и 10 борби, а Маркъс Смарт записа 17 точки, 5 борби и 5 асистенции по пътя към победата.

Никола Йокич постигна петия си "трипъл-дабъл" за сезона при победата на Денвър Нъгетс със 122:112 срещу Маями Хийт. Трикратният носител на приза за Най-полезен играч в НБА отбеляза 33 точки, 16 асистенции и 15 борби. Аарън Гордън добави 24 точки по пътя към победата, а Денвър вече има четири победи от четирите си домакинства през сезона.

Бостън Селтикс записа убедителна победа със 136:107 срещу последния в Източната конференция Вашингтон Уизардс. В отсъствието на голямата звезда на "келтите" Джейсън Тейтъм, Джейлън Браун за пореден път бе ключовата фигура за отбора си, завършвайки мача с 35 точки. За столичани, с най-много точки се отчете Александър Сар, отбелязвайки 31.

Ръсел Уестбрук реализира 204-ия "трипъл-дабъл" в кариерата си при победата на Сакраменто Кингс срещу Голдън Стейт Уориърс със 121:116. В отсъствието на звездите Стеф Къри, Дреймънд Грийн и Джими Бътлър, 30-те точки на новобранеца Уил Ричърд и 28 от Моузес Мууди не бяха достатъчни за победата на Уориърс, които вече са с актив от 3 загуби в последните си 4 мача. За "кралете", най-резултатен беше ДеМар ДеРоузън с 25 точки, а по пътя към "трипъл-дабъла" си, Уестбрук записа 23 точки, 10 асистенции и 16 борби.

#НБА 2025/2026 #Портланд Трейл Блейзърс #Национална баскетболна асоциация #Оклахома Сити Тъндър

