Портман ще играе Шийнейд О'Конър

Холивудската звезда Натали Портман може да влезе в ролята на легендарната ирландска певица Шинейд О’Конър в нов биографичен филм, пише The Sun.

Шинейд, която има награда „Грами“, почина през юли 2023 г. на 56 години. Малко преди това тя е говорила за идеята нейният живот да се превърне във филм.

Режисьорите смятат, че Натали е „огледален образ“ на певицата – и не само че прилича на нея, но и има нужната драматична сила, за да покаже колко голяма икона е Шинейд. Филмът ще се прави от ирландско студио и ще бъде базиран на автобиографията ѝ „Спомени“ (2021).

В играта е и Сърша Ронан – най-вероятно ще изиграе младата версия на Шинейд. Това всъщност е било и желание на самата певица – ролята ѝ да се раздели между поне две актриси.

Тъжно е, че Шинейд си отиде година и половина след смъртта на сина си (януари 2022 г.), с когото са имали супер сложна, но и много силна връзка.