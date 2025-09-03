Португалия ще играе за първи път в историята си плейофи на Евробаскет

Португалия си осигури историческо класиране за плейофите на Евробаскет. "Мореплавателите" спечелиха директния двубой с Естония с 68:65 и така си гарантираха четвъртото място в група А на първенството на Стария континент в Латвия, Финландия, Кипър и Полша.

Двубоят в "Арена Рига" в столицата на Латвия започна с равенство 14:14 след 10 минути игра, но след това балтийците намериха ритъм и се оттеглиха на почивката при резултат 32:27 в тяхна полза.

След подновяването на играта символичните домакини увеличиха аванса си на 10 точки (37:27), но иберийците успяха да си възстановят контрола със серия от 11 последователни пункта за 38:37 и същата серия за 50:45 в началото на последната четвърт. Сблъскът премина през още един обрат, благодарение на горещата ръка на Артур Кононцук, който отбеляза 11 точки в рамките на 2:27 минути за 64:61, но ролята му на герой беше открадната от Рафаел Лисбоа, чийто чудовищен изстрел далеч зад дъгата и последвали четири успешни наказателни удара донесоха победата на символичните гости с 68:65.

Именно включилият се от пейката гард бе най-резултатен за Португалия със 17 точки и 5 асистенции, центърът на Бостън Селтикс Неемиаш Кета се отличи с 15, а Траванте Уилямс се отчете с 11 и 8 борби.

От другата страна на паркета Кононцук наниза 20 точки, Кристиан Куламае завърши със 17 и 6 завършващи подавания, а Янари Йоесаар се включи с 11 и 7 овладени под двата ринга топки.