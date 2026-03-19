БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 03:52 мин.
Чете се за: 06:15 мин.
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Последен работен ден на Народното събрание – какво свършиха депутатите в 51-вия парламент

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Депутатите с равносметка за свършеното от 51-вото Народно събрание, часове преди началото на предизборната кампания.

Първото заседание на 51-вото Народно събрание беше на 11 ноември 2024 г. За първи път в историята парламентът започна с 8 партии и ще приключи своя живот с 9. Днес – година и 4 месеца по-късно, дойде време за равносметката на политиците. От големия успех с приемането на страната ни в еврозоната през поредната порция взаимни нападки до тезата, че е загубено ценно историческо време – това се чу в пленарната зала днес. И въпреки че след последните промени в Конституцията, на практика парламентът може да работи до изборния ден, то по правилник депутатите няма да се събират на повече заседания, освен ако няма извънредни такива.

ГЕРБ-СДС отчетоха, че са успели да изпълнят голямата си цел: пълноправното членство на България във всички структури на ЕС.

Тома Биков – депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Цената тези наши усилия беше и сериозния обществен негатив, който получихме заради влизането си в една коалиция с партии, които имат разнопосочни идеологически възгледи. По-малко емоции и повече разум в следващия Парламент за тези, които успеят да влязат."

И ПП-ДБ изтъкнаха своя принос за еврозната, но подчертаха – не може да има силна перспектива в гнила среда.

Надежда Йорданова – депутат от ПГ на ПП-ДБ: "И докато националната цел за влизане на България в еврозоната беше постигната, санитарният кордон, който можеше да направи българските институции чисти от корупция, се разпадна. Да живее силна България в силна Европа!"

"Възраждане" не дадоха висока оценка на парламента.

Костадин Костадинов – председател на "Възраждане": "Това беше поредното изгубено историческо време за България, в което между другото една голяма част от партиите в Парламента да не кажа почти всички без "Възраждане" на практика загубиха своята идеологическа основа да съществуват."

ДПС изтъкнаха: мрежите за влияние на Сорос предизвикват политически кризи.

Йордан Цонев – депутат от ПГ на "ДПС - Ново начало": "51-вото НС беше конституирано в този вид по волята на около 2 милиона и 200-300 000 български избиратели. 51-вото НС си отива по волята на по-малко от 10% от тях. Българският народ трябва да бъде освободен от това нерегламентирано, недемократично узурпиране на власт в нашата държава."

За политическата криза, започнала според тях още през 2016 г. говориха от БСП.

Наталия Киселова – депутат от ПГ на "БСП - Обединена левица": "Кризата не си е отишла, кризата беше затихнала за малко и този парламент показа, че той не е успял да преодолее кризата. Една друга България е възможна - по-справедлива, солидарна и свободна."

"Има такъв народ" представиха своя прочит защо падна редовната власт.

Тошко Йорданов – депутат от ПГ на ИТН: "Не защото не си вършеше работата, а защото една алчна за власт групичка използва интернет за създаване на напълно измислени страхове. Ще се обърна към ПП-ДБ: вие разпоредихте това безобразие, но няма да стане по този начин, защото ще "Има такъв народ".

В навечерието на Рамазан Байрам АПС призоваха за единство.

Хюсни Адем – депутат от ПГ на АПС: "Да покажем, че можем да бъдем заедно не въпреки различията си, а благодарение на тях."

И "Величие" оцениха парламента негативно.

Красимира Катинчарова – депутат от ПГ на "Величие": "Освен, че беше плод на най-голямата изборна измама в най-новата история на България, той не показа гръбнак, лице."

МЕЧ не направиха декларация с равносметка. А научени ли са уроците – ще покаже поведението на политиците в кампанията… и след това.

снимки: БТА

#51-вия парламент #51-вото НС #51-вият парламент #51-о Народно събрание

Последвайте ни

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ