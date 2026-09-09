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Последно сбогом с краля на Норвегия Харалд Пети

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Снимка: БТА
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Кралски особи, политици, дипломати и стотици хиляди граждани си взеха последно сбогом с краля на Норвегия Харалд Пети.

През целия ден продължиха церемониите, които отбелязват кулминацията на няколкодневния национален траур след смъртта на монарха в края на миналия месец.

Харалд Пети почина на 89-годишна възраст след 35 години на трона. Той считаше службата си за пожизнено задължение и отказваше да абдикира, въпреки серия от здравословни проблеми през годините.

Сред присъстващите на погребението бяха кралските семейства на скандинавските страни, кралските двойки на Испания, Белгия и Нидерландия и британският престолонаследник принц Уилям. Сред официалните лица, които отдадоха последна почит беше украинският президент Володимир Зеленски.

снимки: БТА

#норвежкият крал Харалд V #погребение #Норвегия

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