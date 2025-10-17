БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Постекоглу пледира за търпение и отново обеща трофей
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Постекоглу пледира за търпение и отново обеща трофей

Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Мениджърът на Нотингам Форест изживява тежко начало на сезона.

ангелос постекоглу съм клоун
Снимка: БТА
Мениджърът на Нотингам Форест Ангелос Постекоглу настоява, че e нужно търпение, в което в даден момент ще бъде възнаградено с трофей, както беше в предишните му клубове.

Австралиецът започна лошо сезона, откакто замени Нуно Ешпирито Санто миналия месец. Форест не спечели в седем мача и падна от 5-о на 17-о място в таблицата на Висшата лига.

Но специалистът, говорейки подробно за ситуацията си, отхвърли твърдението, че престоят му във Форест е провал и направи сравнение с периода си в Тотнъм Хотспър.

"Дойдох във Висшата лига преди две години, поех Тотнъм и председателят ми каза, че този клуб трябва да спечели трофей. "Опитахме се да доведем победители, Жозе Моуриньо и Антонио Конте, но не се получи, имаме нужда от нещо различно." Завършихме пети в първата ми година, а през втората спечелихме Лига Европа. Футболът в Шампионската лига носи някои награди, възможност да доведем по-добри играчи. Но всичко, което чух, откакто приключих с Тотнъм, е, че завършихме 17-и миналата година“, заяви той.

"Ако се вгледате в това, тогава да, аз съм провален мениджър... Може би съм мениджър, чиято история, ако ми дадете време, ще завърши по един и същи начин – във всичките ми предишни клубове – с трофей. Опитвам се да променя начина, по който играем. Играчите се адаптират, но със сигурност има непоследователност. Но някои ще погледнат към плевелите, аз ще погледна какво расте", каза още Постекоглу.

Австралийският специалист каза, че винаги ще има натиск, дори ако спечели у дома срещу Челси този уикенд.

"Има разлика между натиск и това да кажеш, че някой трябва да загуби работата си след пет седмици. Искам да кажа, току-що намерих апартамент, в който да се преместя, което може би е лошо решение от моя страна. Трябваше да остана във временна квартира. Толкова рано е. Така че има разлика. Натискът е налице, винаги е налице. Натискът е част от треньорството на това ниво и всички сме оценявани по резултатите си. А в момента резултатите показват, че не се справям добре“, завърши Анге Постекоглу.

