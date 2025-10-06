БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Потегляме отново!

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:40 мин.
Български футбол
Запази

Какво може да очакваме от дебюта на Александър Димитров на поста селекционер на представителния ни отбор?

александър димитров имена националния отбор
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Днес е първата официална изява на Александър Димитров заедно с представителния тим. Националите се събират в Правец, с което започва поредният нов период за отбора. Потегляме отново!

Първата промяна изглежда по-скоро козметична и неудобна за журналистите, но е факт, като аз вече ви я споменах – лагерите на „лъвовете“ вече ще са в Правец, вместо в Бояна. Причината се корени в по-добрите условия. Но това надали е особено съществено. Същественото е кои играчи ще трябва да бранят честта ни и да опитат поне малко да възвърнат футболното ни самочувствие, което е сринато и това си личи както в мястото на България в ранглистата на ФИФА, така и от резултатите ни напоследък – през настоящата календарна година нямаме победа, а последните ни три двубоя завършиха със загуби 0:4, 0:3 и 0:3.

Александър Димитров извика 24 футболисти за предстоящите мачове с Турция и Испания. За самите съперници в момента едва ли има смисъл да говорим. От тези 24 играчи 9 са от вътрешното ни първенство, а 8 са в състави от Западна Европа – Абърдийн, Специя, Хееренвеен, Анвтерп, Ещрела да Амадора, Оксфорд Юнайтед, Лийдс Юнайтед и Елферсберг. Да, някои ще кажат, че този списък едва ли може да притесни дори средностатически европейски отбор и вероятно тези някои биха имали право. Други 7 от състезателите ни защитават каузата на състави от Централна или Източна Европа. Клубовете са Корона Келце (където играят двама души – Виктор Попов и Владимир Николов), Апоел Тел Авив (все пак Израел продължава да е част от УЕФА, макар географски трудно да можем да го причислим към Стария континент), ПАОК, Осиек, Краковия и Бодрум.

Двама футболисти може да дебютират под ръковдоството на Димитров – това са бранителят Атанас Чернев, както и халфът на Славия Кристиян Стоянов. Определено трябва да се акцентира върху завръщането в представителната селецкия на Петко Христов, който очевидно имаше конфликт с Илиан Илиев. Вратарската дилема се очертава любопитна – в последните мачове пази Светослав Вуцов, но дали той ще остане титуляр или на този пост ще се завърне Димитър Митов е въпрос, на който вероятно Димитров съвсем скоро ще трябва да отговаря. Важно е да отбележим, че доста от хората, които започнаха или мача с Испания, или този с Грузия преди месец от първата минута, сега дори не попадат сред избраниците на новия селекционер. Впечатление правят имената на Антон Недялков и Георги Миланов, като донякъде можем да твърдим същото и за Кристиан Димитров, но той се присъединява към лагера по спешност и по заместване след контузията на младия Емил Ценов.

Повикаха по спешност Кристиан Димитров в националния отбор

Останалите отпаднали по различни причини са Алекс Петков, Живко Атанасов, Фабиан Нюрнбергер, Николай Минков, Васил Панйотов и Александър Колев. Очевидно се задават промени, макар – обективно погледнато – обществото отдавна да не търси сметка защо даден играч е повикан или отстъства от националния тим.

И още един щрих, който може да ви учуди – Кирил Десподов има 15 гола за България до момента в кариерата си. Всички останали 23-ма състезатели имат 13. И това е ахилесова пета от доста време насам – просто няма кой да вкарва голове за националния отбор. Само петима играчи имат и повече от 20 двубоя с националната фланелка – Десподов, Ивайло Чочев, Филип Кръстев, Илия Груев и Виктор Попов, като последните трима са съответно с 24, 24 и 23.

Потегляме отново! Надяваме се – в правилната посока!

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Български национален отбор по футбол за мъже # Александър Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
1
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
2
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
3
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Ограничават достъпа до Елените
4
Ограничават достъпа до Елените
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
5
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
6
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Aнализи

За няколко процента повече
За няколко процента повече
На какво се дължи гневът на Валверде ? На какво се дължи гневът на Валверде ?
Чете се за: 06:15 мин.
Класирането – такова, каквото не е Класирането – такова, каквото не е
Чете се за: 06:47 мин.
Магьосникът Хари Магьосникът Хари
Чете се за: 06:12 мин.
Изумителните 5 Изумителните 5
Чете се за: 06:25 мин.
Моментът, който напомни за величието на спорта Моментът, който напомни за величието на спорта
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски" Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ