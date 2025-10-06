Днес е първата официална изява на Александър Димитров заедно с представителния тим. Националите се събират в Правец, с което започва поредният нов период за отбора. Потегляме отново!

Първата промяна изглежда по-скоро козметична и неудобна за журналистите, но е факт, като аз вече ви я споменах – лагерите на „лъвовете“ вече ще са в Правец, вместо в Бояна. Причината се корени в по-добрите условия. Но това надали е особено съществено. Същественото е кои играчи ще трябва да бранят честта ни и да опитат поне малко да възвърнат футболното ни самочувствие, което е сринато и това си личи както в мястото на България в ранглистата на ФИФА, така и от резултатите ни напоследък – през настоящата календарна година нямаме победа, а последните ни три двубоя завършиха със загуби 0:4, 0:3 и 0:3.

Александър Димитров извика 24 футболисти за предстоящите мачове с Турция и Испания. За самите съперници в момента едва ли има смисъл да говорим. От тези 24 играчи 9 са от вътрешното ни първенство, а 8 са в състави от Западна Европа – Абърдийн, Специя, Хееренвеен, Анвтерп, Ещрела да Амадора, Оксфорд Юнайтед, Лийдс Юнайтед и Елферсберг. Да, някои ще кажат, че този списък едва ли може да притесни дори средностатически европейски отбор и вероятно тези някои биха имали право. Други 7 от състезателите ни защитават каузата на състави от Централна или Източна Европа. Клубовете са Корона Келце (където играят двама души – Виктор Попов и Владимир Николов), Апоел Тел Авив (все пак Израел продължава да е част от УЕФА, макар географски трудно да можем да го причислим към Стария континент), ПАОК, Осиек, Краковия и Бодрум.

Двама футболисти може да дебютират под ръковдоството на Димитров – това са бранителят Атанас Чернев, както и халфът на Славия Кристиян Стоянов. Определено трябва да се акцентира върху завръщането в представителната селецкия на Петко Христов, който очевидно имаше конфликт с Илиан Илиев. Вратарската дилема се очертава любопитна – в последните мачове пази Светослав Вуцов, но дали той ще остане титуляр или на този пост ще се завърне Димитър Митов е въпрос, на който вероятно Димитров съвсем скоро ще трябва да отговаря. Важно е да отбележим, че доста от хората, които започнаха или мача с Испания, или този с Грузия преди месец от първата минута, сега дори не попадат сред избраниците на новия селекционер. Впечатление правят имената на Антон Недялков и Георги Миланов, като донякъде можем да твърдим същото и за Кристиан Димитров, но той се присъединява към лагера по спешност и по заместване след контузията на младия Емил Ценов.

Останалите отпаднали по различни причини са Алекс Петков, Живко Атанасов, Фабиан Нюрнбергер, Николай Минков, Васил Панйотов и Александър Колев. Очевидно се задават промени, макар – обективно погледнато – обществото отдавна да не търси сметка защо даден играч е повикан или отстъства от националния тим.

И още един щрих, който може да ви учуди – Кирил Десподов има 15 гола за България до момента в кариерата си. Всички останали 23-ма състезатели имат 13. И това е ахилесова пета от доста време насам – просто няма кой да вкарва голове за националния отбор. Само петима играчи имат и повече от 20 двубоя с националната фланелка – Десподов, Ивайло Чочев, Филип Кръстев, Илия Груев и Виктор Попов, като последните трима са съответно с 24, 24 и 23.

Потегляме отново! Надяваме се – в правилната посока!