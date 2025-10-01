Потоп на Ибиса: Островът е блокиран от исторически валежи

Ибиса преживя едни от най-тежките наводнения в последните години, след като за по-малко от денонощие върху острова се изсипаха почти 180 литра дъжд на квадратен метър. Испанската метеорологична служба (AEMET) обяви червен код за опасност, а властите призоваха жителите и туристите да избягват всякакви ненужни пътувания.

Улици под вода, автомобили в капан

Силният дъжд превърна улици и паркинги в реки. Десетки автомобили заседнаха във водата, а движението по ключови пътни артерии бе блокирано. В някои райони нивото на водата достигна вратите на къщи и магазини.

Летището на Ибиса също пострада от проливните дъждове — отводнителните системи не издържаха, което доведе до локални наводнения около терминала и затруднения за пътниците.

Опасности за здравето

Освен материалните щети, властите предупредиха за риск от замърсяване на улиците заради преливане на канализации. Смесването на дъждовна и отпадна вода повиши опасността от инфекции, като жителите бяха съветвани да избягват контакт с залетите зони.

Реакция и мерки

Обществените институции, училищата и някои паркове бяха временно затворени. Службите за спешна помощ работиха денонощно за отводняване и оказване на съдействие на закъсали хора.

„Ситуацията е критична. Призоваваме гражданите да не напускат домовете си, освен ако не е абсолютно наложително“, предупредиха от местните власти.

Какво следва?

Метеоролозите следят развитието на бурята „Габриеле“, която донесе валежите на Балеарските острови. Прогнозите сочат, че през следващите дни времето постепенно ще се стабилизира, но предупрежденията остават в сила, докато нивата на водата не започнат да спадат.