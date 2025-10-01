БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Потоп на Ибиса: Островът е блокиран от исторически валежи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Деца
Запази
потоп ибиса островът блокиран исторически валежи
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ибиса преживя едни от най-тежките наводнения в последните години, след като за по-малко от денонощие върху острова се изсипаха почти 180 литра дъжд на квадратен метър. Испанската метеорологична служба (AEMET) обяви червен код за опасност, а властите призоваха жителите и туристите да избягват всякакви ненужни пътувания.

Улици под вода, автомобили в капан
Силният дъжд превърна улици и паркинги в реки. Десетки автомобили заседнаха във водата, а движението по ключови пътни артерии бе блокирано. В някои райони нивото на водата достигна вратите на къщи и магазини.

Летището на Ибиса също пострада от проливните дъждове — отводнителните системи не издържаха, което доведе до локални наводнения около терминала и затруднения за пътниците.

Опасности за здравето
Освен материалните щети, властите предупредиха за риск от замърсяване на улиците заради преливане на канализации. Смесването на дъждовна и отпадна вода повиши опасността от инфекции, като жителите бяха съветвани да избягват контакт с залетите зони.

Реакция и мерки
Обществените институции, училищата и някои паркове бяха временно затворени. Службите за спешна помощ работиха денонощно за отводняване и оказване на съдействие на закъсали хора.

„Ситуацията е критична. Призоваваме гражданите да не напускат домовете си, освен ако не е абсолютно наложително“, предупредиха от местните власти.

Какво следва?
Метеоролозите следят развитието на бурята „Габриеле“, която донесе валежите на Балеарските острови. Прогнозите сочат, че през следващите дни времето постепенно ще се стабилизира, но предупрежденията остават в сила, докато нивата на водата не започнат да спадат.

Последвайте ни

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
2
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
3
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
4
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
5
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг"
6
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: По света

Хиляди участници поставиха рекорд на Гинес на EXPO 2025 в Осака
Хиляди участници поставиха рекорд на Гинес на EXPO 2025 в Осака
Започна Седмицата на модата в Париж Започна Седмицата на модата в Париж
Чете се за: 00:37 мин.
Представена е първата AI актриса Тили Норууд Представена е първата AI актриса Тили Норууд
Чете се за: 00:32 мин.
Забелязан е дрон над газова платформа в Северно море Забелязан е дрон над газова платформа в Северно море
Чете се за: 00:30 мин.
Масова стачка в Гърция блокира транспорта и услугите Масова стачка в Гърция блокира транспорта и услугите
Чете се за: 00:32 мин.
Смъртоносно земетресение разтърси Филипините Смъртоносно земетресение разтърси Филипините
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ