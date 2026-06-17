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Повдигнаха две обвинения в престъпление на боксьора Флойд Мейуедър

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Обвиненията идват в момент, когато Мейуедър е изправен пред други съдебни битки.

Повдигнаха две обвинения в престъпление на боксьора Флойд Мейуедър
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Боксьорът Флойд Мейуедър е изправен пред две обвинения в престъпление в Лас Вегас по твърдения, че е написал фалшив чек за закупуване на часовник от магазин за луксозни стоки.

Първото явяване на Мейуедър пред съда в Лас Вегас беше насрочено за понеделник. Той не присъства физически на изслушването, но от негово име го представрянаше адвокат, според офиса на окръжния прокурор на окръг Кларк. Изслушването по делото му е насрочено за септември.

През април 49-годишният Мейуедър беше обвинен в кражба, както и в изготвяне и предаване на чек без достатъчно средства с намерение за измама, според съдебните протоколи.

Прокурорите в окръг Кларк твърдят, че през декември 2024 година Мейуедър е написал чек за 200 000 долара чрез Wells Fargo Bank на дизайнерския магазин за препродажба на стоки Gold and Beyond в Лас Вегас, въпреки че е не е имал достатъчно средства в сметката си, изтъква наказателното обвинение.

Обвиненията в тежко престъпление идват в момент, когато Мейуедър е изправен пред други съдебни битки. Той беше съден в Ню Йорк за предполагаемо неплащане на наем за апартамент в Манхатън по-рано тази година и влезе във финансови спорове с множество бижутери. Той също така заведе дело в Ню Йорк срещу бившия си бизнес мениджър, твърдейки че има дългогодишна схема за измама.

Флойд Мейуедър - бивши световен шампион в пет категории, обяви по-рано тази година, че ще се завърне към професионалния бокс през лятото.

#Флойд Мейуедър

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