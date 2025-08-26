БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Повдигнаха обвинение на 19-годишния шофьор от катастрофата с АТВ в София, при която загина човек

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Кръвният тест на Валентин Асенов е отчел наличие на марихуана

Софийската гардска прокуратура привлече като обвиняем 19-годишният Валентин Асенов, който на 14 юли предизвика катастрофа в квартал Христо Ботев, в която загина 37-годишният Асен Димитров, а неговият приятел беше тежко ранен. В момента Валентин е задържан за 72 часа.

От градската прокуратура съобщиха за БНТ, че му е повдигнато обвинение за причиняване на смърт на едно лице и причиняване на средна телесна повреда на друго. Токсикологичната експертиза е показала наличието на трахидроканабинол - основното психоактивно вещество в марихуаната.

От прокуратурата потвърдиха преди дни, че полевият тест на 19-годишния водач е отчел амфетамини, сега обаче става ясно, че при кръвния тест не са отчетени отново амфетамини, а марухуана. Предстои гледането на мярката за неотклонение на Валентин Асенов, който е с условна присъда за побои и грабеж.

#София #АТВ #загинал #обвинение #катастрофа

