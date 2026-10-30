Повдигнаха обвинение на собственика на склада в Карнобат, превърнат в нелегалната фабрика за цигари

Районната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на 58-годишния Манол Демиров за незаконно производство на цигари в разкритата преди дни фабрика в Карнобат. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, а днес съдът в Карнобат ще решава дали да остане за постоянно в ареста.

Според събраните до момента доказателства обвиняемият е съпричастен към производството на тютюневи изделия от различни търговски марки без необходимото разрешително. Разследващите все още установяват откога е действала нелегалната фабрика.

Фабриката беше разкрита при съвместна специализирана операция на ГДБОП, Гранична полиция и ДАНС. Незаконното производство е било организирано в бивш склад за гуми в промишлената зона на Карнобат.

В халетата разследващите откриха модерни машини и оборудване, които позволяват извършването на целия производствен процес – от обработката на тютюна до опаковането на готовите цигари. Иззети са 12 тона тютюн, филтри, заготовки за кутии, опаковъчни материали и готова продукция с логото на известни световни марки.

В сградата са били обособени и помещения за живеене – спални, бани, кухня и дори фитнес. Предполага се, че работниците са пребивавали там на смени, за да не се прекъсва производството и да не се привлича внимание с постоянно движение около фабриката.