Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на...
Чете се за: 00:27 мин.
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повече грижа и по-малко насилие между децата!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Деца
Запази
центърът обществена подкрепа бургас помага деца жертви насилие
Слушай новината

Национална мрежа за децата (НМД) излезе с 10 конкретни идеи към държавата, за да се спре насилието между деца. Сред тях е и предложението Министерството на здравеопазването да направи национални програми, които помагат на тийнейджърите да избягват рискови поведения – като пиене, пушене, дрога или хазарт.

Другите им предложения включват:
повече училищни психолози (не само един за цялото училище ),
по-добра връзка между училищата, социалните служби и институциите,
създаване на национална система с информация за децата, за да се реагира по-бързо при проблем.

От НМД казват, че най-добрите решения включват самите деца – защото те най-добре знаят какво се случва между тях и как може да се спре агресията.

Те също напомнят нещо много важно:
95% от децата, които проявяват насилие, самите те някога са били жертви.
80% от децата, които употребяват наркотици, също са били малтретирани.

Миналата година са подадени цели 6440 сигнала за насилие над деца в ДАЗД.

Затова НМД настоява – нека не чакаме, докато стане твърде късно. Вместо наказания, трябва да има подкрепа, доверие и училища, където децата се чувстват в безопасност.

Последвайте ни

