Повече грижа и по-малко насилие между децата!

Национална мрежа за децата (НМД) излезе с 10 конкретни идеи към държавата, за да се спре насилието между деца. Сред тях е и предложението Министерството на здравеопазването да направи национални програми, които помагат на тийнейджърите да избягват рискови поведения – като пиене, пушене, дрога или хазарт.

Другите им предложения включват:

повече училищни психолози (не само един за цялото училище ),

по-добра връзка между училищата, социалните служби и институциите,

създаване на национална система с информация за децата, за да се реагира по-бързо при проблем.

От НМД казват, че най-добрите решения включват самите деца – защото те най-добре знаят какво се случва между тях и как може да се спре агресията.

Те също напомнят нещо много важно:

95% от децата, които проявяват насилие, самите те някога са били жертви.

80% от децата, които употребяват наркотици, също са били малтретирани.

Миналата година са подадени цели 6440 сигнала за насилие над деца в ДАЗД.

Затова НМД настоява – нека не чакаме, докато стане твърде късно. Вместо наказания, трябва да има подкрепа, доверие и училища, където децата се чувстват в безопасност.