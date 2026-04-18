начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Повече от 300 произведения на Салвадор Дали показват в Перник

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:32 мин.
Регионални
Това е първото представяне на експозицията не само в града, но и в България

изложба салвадор дали перник
Снимка: БТА
Над триста произведения на Салвадор Дали, включително над сто оригинални творби, ще бъдат показани в Перник в изложбата „Триумфът на въображението“. Експозицията ще бъде открита на 24 април в галерия „Любен Гайдаров“ и ще остане достъпна за посетители до 6 септември. Това е първото ѝ представяне както в града, така и в България.

Колекцията е собственост на германеца д-р Михаел Имхоф - изкуствовед, издател и колекционер, който е и инициатор на изложбата. Транспортирането на експонатите от родната му страна до България е продължило над 30 часа, съобщиха от Художествената галерия (ХГ) в Перник.

Имхоф обясни пред журналисти, че поканата за представянето на неговата колекция у нас е отправена от екипа на галерията в областния град и от директорката ѝ Галина Декова. По думите му изложбата вече е показвана на четири места в Германия, а за гостуването в Перник е допълнена с нови творби.

Имхоф отбеляза, че Салвадор Дали е негов идол още от 14-годишна възраст, когато започва да рисува, като интересът му към сюрреалиста се запазва и до днес.

Експозицията предлага цялостен поглед върху творчеството на художника, за разлика от постоянните музейни колекции в различни градове по света, посочи колекционерът. Освен оригинални графики, в Перник ще бъдат представени и репродукции, показващи различните периоди от творчеството му.

Сред акцентите в изложбата ще бъде и силиконова фигура на Дали в реален размер, изработена по поръчка на Имхоф и допринасяща за цялостната експозиционна концепция.

Изкуствоведът разказа, че започва да събира произведения на Дали преди повече от десет години. Самият той е завършил история на изкуството, а впоследствие се насочва към издателска дейност. В момента работи като издател. Автор е на около 60 книги и е издал близо 3000 заглавия в областта на културата и изкуството.

Подготовката на изложбата в Перник продължава, а организаторите очакват тя да привлече посетители от страната и чужбина. Заради мащаба на експозицията в галерия „Любен Гайдаров“ са изградени допълнителни конструктивни и архитектурни съоръжения за експониране на творбите.

