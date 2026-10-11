БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в...
Чете се за: 02:45 мин.
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие...
Чете се за: 03:02 мин.
Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за...
Чете се за: 01:27 мин.
Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото...
Чете се за: 09:02 мин.
Продължава ръстът на цените на основни хранителни...
Чете се за: 02:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повече от 600 състезатели от над 10 държави ще се борят за медалите на турнира по олимпийско таекуондо „Рамус София къп“ 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Още
Запази

Състезанието е под мотото „Таекуондо срещу зависимости“.

Олимпийско таекуондо
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Повече от 600 състезатели от над 10 държави ще се борят за медалите на Тринадесетия международен турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София къп“ 2026. Официалното му откриване ще се проведе в 12 ч. на 24 октомври 2026 г. (събота) в Спортна зала „Левски София”. Състезанието се организира от Таекуондо клуб „Рамус“ съвместно с Българската федерация по таекундо.

Тази година турнирът е под мотото „Таекуондо срещу зависимости“. „Защото южнокорейското бойно изкуство не само ни прави по-здрави и по-силни, но възпитава в ценности и побеждава зависимостите, които всеки ден изкушават децата и младите хора. А именно спортът е начин фокусът на вниманието им да бъде поставен върху постигането на все по-добри резултати и хъс за победа“.

Това отбеляза Димитър Михайлов, главен треньор на Таекуондо клуб „Рамус“ и главен организатор на Международния турнир по таекундо „Рамус София къп“.

В тази връзка и заради общата цел - превенция на зависимостите, патрон на турнира е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, чието ведомство има водеща роля във важната за цялото общество мисия.

„Рамус София къп“ стартира през 2013 г., когато в България не се организираха много турнири по таекуондо. А днес схватките на състезанието печелят бъдещи световни и олимпийски шампиони, затова и интересът за участие е голям. От създаването си „Рамус София къп“ се провежда в навечерието на Деня на народните будители и има за цел да популяризира таекуондото сред децата и юношите.

И тази година освен турнир в олимпийската дисциплина „Спаринг“, в програмата е включен и турнир в дисциплината „Пумсе“ (форма). Състезанието обхваща всички възрастови групи - деца, кадети, юноши и девойки, мъже и жени.

#Рамус София Къп 2026 #Олимпийско таекуондо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
2
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение
4
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да...
Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море доказва, че в дроновете има изкуствен интелект
5
Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море...
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво
6
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
3
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
5
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Бойни спортове

Над 200 млади таекуондисти премериха сили в Плевен, "Калоян Ладимекс“ триумфира с купата
Над 200 млади таекуондисти премериха сили в Плевен, "Калоян Ладимекс“ триумфира с купата
Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 10 кг на световното първенство по джудо в Баку Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 10 кг на световното първенство по джудо в Баку
Чете се за: 00:35 мин.
75 международни отличия за българския кикбокс 75 международни отличия за българския кикбокс
Чете се за: 01:30 мин.
Ивайло Иванов записа две победи, но отпадна от световното първенство по джудо в Баку Ивайло Иванов записа две победи, но отпадна от световното първенство по джудо в Баку
Чете се за: 01:12 мин.
Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков допуснаха загуби на световното първенство по джудо в Баку Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков допуснаха загуби на световното първенство по джудо в Баку
Чете се за: 00:57 мин.
Габриела Димитрова и Боян Йотов не успяха да стигнат до отличията на световния шампионат по джудо Габриела Димитрова и Боян Йотов не успяха да стигнат до отличията на световния шампионат по джудо
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Гръцките власти задържаха пратка с марихуана за над 1 милион евро в яхта Гръцките власти задържаха пратка с марихуана за над 1 милион евро в яхта
Чете се за: 01:07 мин.
По света
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6" БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Студен фронт носи валежи и гръмотевични бури през новата седмица
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Наводнения след рекордните жеги: Лошо време обхвана Южна Италия...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ