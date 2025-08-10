Пожарът край Сунгурларе: Цяла нощ дежурни екипи останаха на място, за да не стигне огъня до къщите

Дежурни екипи от пожарната останаха цяла нощ, за да не позволят на големия пожар, който избухна преди ден в Сунгурларе и околните села, да стигне до къщите на хората.

В гасенето вчера се включиха два военни хеликоптера "Кугър" и двата шведски самолета. Огънят застраши село Славянци. Евакуиран е домът за възрастни хора в селото. Обявено беше и бедствено положение.

Продължава работата на терен. Пожарът гори на два фронта. Има няколко огнища. Единият фронт е над село Славянци, а другият между селата Скала и Бероново. Тази нощ пожарникарите са успели да изгасят две от големи огнища навътре в гората. Сега притесненията са, че вятърът около обяд ще се усили и ще стигне скорост от 40 км/ч. и може да усили огъня.

Изгорели са към момента над 10 000 декара смесена гора, ниви и лозови масиви. Очаква се двата шведски самолета, които вчера се включиха в борбата с огъня, и днес да пристигнат. Очаква се информация дали ще се включи и хеликоптер.

Остава в сила бедственото положение. Евакуираните хора от Дома за възрастни с деменция все още няма да се върнат в село Славянци. Към момента властите успокояват, че няма опасност за населението, но обстановката остава изключително динамична.