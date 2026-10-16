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Позиция на председателя на БФ Борба Станка Златева: Обединение или връщане към мрачните времена на братя Фарниеви?

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Спорт
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Утре е Общото отчетно-изборно събрание на централата.

Позиция на председателя на БФ Борба Станка Златева: Обединение или връщане към мрачните времена на братя Фарниеви?
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Председателят на Българска федерация по борба Станка Златева излезе с позиция преди утрешното Общо отчетно-изборно събрание на централата.

"Какви са поредните обещания за бъдещето на българската борба? "Коалицията на натурализациите" щяла да работи по програмата на доскорошния виден "меценат", щяла да обръща повече внимание на децата, щяла да "обединява".

Много добре знаем каква е тази "програма" и какво се крие зад красивите приказки за обединение. Знаем за демонстративното показване на среден пръст към българския флаг от треньори на националния отбор като Сослан Фарниев, за забраната да се говори на български език по време на подготвителните лагери и за гоненето на българските треньори от тренировъчните зали.

Това ли е "програмата", която иска да реставрира "коалицията на натурализациите"?

Ние предлагаме да продължи действието на решението на Управителния съвет от 2 април 2025 г., с което възстановихме българското начало в националния отбор. Позицията ни е ясна: участието на националните състезатели в международни първенства трябва да бъде обвързано с участието им в лагерите на националния отбор. Правилата трябва да важат за всички, а националният отбор да работи в интерес на България, а не на отделни хора и клубни зависимости.

А какво да кажем за децата от U15 и U17? 25 години чакахме някой да се сети за тях, но това не се случи. Хората, които до миналата година еднолично командваха българската борба, заедно със своя прочут "меценат", имаха достатъчно време да покажат колко ги е грижа за тези възрасти. Колко лагера за U15 и U17 организираха? Нула. Кръгла нула!

Ние превърнахме тренировъчните лагери и грижата за тези деца в обичайна практика. Защото бъдещето на българската борба започва в клубовете из цялата страна, в залите и в работата на българските треньори, а не с обещания, дадени в момент, когато някой отново иска да овладее федерацията.

Днес ни предлагат да се върнем към мрачните времена на братя Фарниеви - отново на издръжка на федерацията и на българската държава. Същата тази държава, на която те демонстративно показват среден пръст.

Аз няма да позволя българската борба отново да бъде превърната в частна територия на хора, които поставят личните си интереси над националния интерес.

Нашата програма е ясна: силни български клубове, грижа за децата, подкрепа за родните специалисти и правила, които важат за всички.

Защото обединение не означава да върнем стария модел под ново име. Означава да поставим България и българската борба над всичко останало", се казва в изявлението на Златева.

Публикуваме позицията без редакторска намеса.

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