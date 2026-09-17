Правителството финансира с над 14 млн. евро училища, спортни обекти и общежития

Правителството отпусна над 14 млн. евро за изграждане и ремонт на училища и детски градини, обновяване на спортни площадки и физкултурни салони и ремонт на студентски общежития. Средствата са по три програми на Министерството на образованието и науката с национално финансиране.

Близо 5 млн. евро се предоставят по програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2024 - 2027 г.

С финансирането ще бъдат подкрепени 22 проекта в училища и детски градини в различни области на страната. Средствата се предоставят както за реконструкция и разширяване на съществуващи сгради, така и за изграждане на изцяло нови филиали, корпуси и обекти.

По програмата досега са изплатени почти 31 млн. евро. Шест проекта са завършени, а 76 са в процес на изпълнение.

Над 5,7 млн. евро са одобрени за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавни и общински училища.

Средствата се предоставят за обновяване и изграждане на 58 спортни площадки и физкултурни салони, с които да се модернизира спортната база и да се подобри физическата активност на децата. Финансирането отново се използва както за основен ремонт на съществуващи обекти, така и за преустройство и създаване на изцяло нови спортни пространства. Изплатените до момента средства по програмата са над 88 млн. евро, като вече са завършени 69 физкултурни салона и 245 спортни площадки. Мярката ще обхване общо 550 проекта.

По програмата за студентските общежития се осигуряват над 4 млн. евро за ремонт на 9 общежития. Така в тях ще се създадат модерни и благоприятни условия за студентите чрез саниране, обновяване и обзавеждане. По програмата досега са изплатени над 51 млн. евро. Осем проекта са завършени, а 32 са в процес на изпълнение.

Отпуснатите сега средства са за вече отчетени разходи и извършени дейности.