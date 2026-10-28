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Правителството одобри над 3 млн. евро за програми за развитие на образованието

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Правителството одобри над 3 млн. евро за програми за развитие на образованието
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Министерският съвет одобри 3 003 271 евро по пет национални програми за развитие на образованието, съобщават от прсслужбата.

От тях 896 053 евро се предоставят на 541 училища за допълнителна работа и подготовка на талантливи ученици за участието им в национални и международни състезания и олимпиади. Средствата се отпускат по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, по която се подготвят и българските национални отбори за международни състезания.

С други 597 748 евро 229 образователни институции ще могат да провеждат учебни часове по различни предмети в музеи, галерии, обществени библиотеки, обсерватории, планетариуми, научни институти и държавни институции. Дейностите се реализират по един от модулите на Националната програма „България - образователни маршрути“.

По НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ се отпускат 1 066 631 евро за използването на електронни дневници в 1569 детски градини. Средствата ще подпомогнат електронното управление на учебния и административния процес в предучилищното образование.

Отделно от това 219 общински детски градини ще реализират проекти за разработване и прилагане на иновативни и авторски системи за обмяна на опит, модернизиране на средата и изграждане на пространства, които да стимулират и насърчават детското развитие. За тези дейности са предвидени 409 575 евро.

С днешното решение 34 училища ще получат 33 264 евро за реализиране на инициативи, посветени на значими събития от военната история на България.

#образование

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