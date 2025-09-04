БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Празнична програма на БНТ 1 за 140 години от Съединението на България

Обществената телевизия ще излъчи тържествената заря от площад "Съединение" в Пловдив

По повод 140 години от Съединението на България, на 6 септември, събота, Българската национална телевизия ще излъчи игрални и документални филми, музикални продукции и традиционно – пряко предаване на тържествената заря от площад "Съединение" в Пловдив.

Програмата на БНТ 1 в празничната сутрин започва в 9.00 ч. с тематично издание на "Денят започва в събота" с водеща Мира Добрева. Включвания от страната, специални репортажи, интересни гости и още.

В 13.15 ч. зрителите ще могат да гледат тазгодишното издание на Международния фолклорен фестивал "Фолклорен извор", а от 14.45 ч. по БНТ 1 е музикалният филм "Вазовите песни" - проект на БНТ, който събира и представя едни от най-обичаните песни по стихове на Иван Вазов. В 15.40 ч. обществената телевизия ще припомни игралния филм "Съдията" на режисьора Пламен Масларов и с участието на Георги Черкелов, Джоко Росич, Васил Банов, Ивайло Христов и др.

Програмата ще продължи в 17.15 ч. с документалния филм "Оловният войник", посветен на рок поета Александър Петров. Специален брой на "България от край до край" – "Съединението", с автор и водещ Йордан Димитров, е с начало 18.45 ч. по БНТ 1.

Веднага след централната емисия "По света и у нас" – в 20.30 ч. – започва прякото излъчване на тържествената заря от площад "Съединение" в Пловдив.

За да отбележи 80-годишнината от рождението на именития актьор Руси Чанев, в три последователни съботни вечери от 21.20 ч. – на 6, 13 и 20 септември, БНТ 1 ще покаже филмовата класика "Мера според мера" на режисьора Георги Дюлгеров. Трилогията е в дигитално качество – с реставрирани изображение и звук, както и със субтитри на литературен български език.

Програмата на 6 септември ще завърши с концерта на Орлин Горанов "50 години магия" от 23.10 ч.

#6 септември #денят на съединението

