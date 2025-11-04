Празник с българска детска анимация в Дом на киното

На 9 ноември от 11:00 часа в Дом на киното списание „Кино“ кани деца и родители на специален празник, посветен на българската детска анимация. Събитието е част от проекта „Детство мое, реално и вълшебно“, който се осъществява с подкрепата на Програма „Култура“ на Столична община.
Зрителите ще могат да гледат няколко късометражни филма, създадени от талантливи български режисьори:
„Гнездо“ – реж. Настимир Цачев
„Мармалад“ – реж. Радостина Нейкова
„Момчето, което изтри целувките“ – реж. Радостина Нейкова
„Хартиеният минотавър“ – реж. Мария Николова
„Сантяго“ – реж. Андрей Кулев
Филмите съчетават вълшебство, хумор и поуки – идеални както за малките зрители, така и за техните родители.
Организаторите от списание „Кино“ приканват:
„Да си подарим празник с вълшебството на детската анимация!“