Празник с българска детска анимация в Дом на киното

На 9 ноември от 11:00 часа в Дом на киното списание „Кино“ кани деца и родители на специален празник, посветен на българската детска анимация. Събитието е част от проекта „Детство мое, реално и вълшебно“, който се осъществява с подкрепата на Програма „Култура“ на Столична община.

Зрителите ще могат да гледат няколко късометражни филма, създадени от талантливи български режисьори:

„Гнездо“ – реж. Настимир Цачев

„Мармалад“ – реж. Радостина Нейкова

„Момчето, което изтри целувките“ – реж. Радостина Нейкова

„Хартиеният минотавър“ – реж. Мария Николова

„Сантяго“ – реж. Андрей Кулев

Филмите съчетават вълшебство, хумор и поуки – идеални както за малките зрители, така и за техните родители.

Организаторите от списание „Кино“ приканват:

„Да си подарим празник с вълшебството на детската анимация!“