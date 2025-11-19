Празник за любителите на екстремните спортове – започва Банско Филм Фест 2025

Най-мащабният филмов фестивал за екстремни спортове, планини, култура и приключения в България – Банско Филм Фест, започва тази вечер. В 10 локации с усещане за истинска фестивална атмосфера в полите на Пирин планина. За любителите на снега, на екстремните спортове, на върховете, на ледниците, на Антарктида и всички интересни и недостъпни места на планетата - точно такива филми ще могат да бъдат видени на Банско Филм Фест.

Те вече започнаха на три отделни локации - в Читалището, в Тържествената зала, както и отделно в посетителския център в Банско.

Ще бъдат представени 80 премиери на филми от цял свят за екстремните спортове, за ледници, за върхове и за всичко, което дори не може да си представите. Става въпрос за конкурсен характер. В 9 различни категории са оценени тези 80 филма, а участниците са от всякъде - от Казахстан, Иран, Бутан, Индия и др.

Паралелно с прожекциите, които продължават до 23-ти, зрителите ще могат да наблюдават и различни изложби, които са свързани с алпинизма, с постиженията на различни алпинисти, както и на спортисти, упражняващи различни екстремни спортове.

А що се отнасят до екстремните спортове, могат да бъдат споменати няколко имена, които ще присъстват тук на живо - те са от Италия, от Германия, от Полша. Сред тях е Освалдо Родриго Перейра - алпинист, режисьор и оператор, който е изкачил най-високите и най-опасните върхове и то без помощта на кислород и шерпи.



Ще бъде представен и филмът за Антарктида на Мария Чернева. Той ще се прожектира абсолютно безплатно.

