ИЗВЕСТИЯ

"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Празник за любителите на екстремните спортове – започва Банско Филм Фест 2025

Чете се за: 01:57 мин.
Зимни
Ще бъдат представени 80 премиери на филми от цял свят.

Банско Филм Фест
Най-мащабният филмов фестивал за екстремни спортове, планини, култура и приключения в България – Банско Филм Фест, започва тази вечер. В 10 локации с усещане за истинска фестивална атмосфера в полите на Пирин планина. За любителите на снега, на екстремните спортове, на върховете, на ледниците, на Антарктида и всички интересни и недостъпни места на планетата - точно такива филми ще могат да бъдат видени на Банско Филм Фест.

Те вече започнаха на три отделни локации - в Читалището, в Тържествената зала, както и отделно в посетителския център в Банско.

Ще бъдат представени 80 премиери на филми от цял свят за екстремните спортове, за ледници, за върхове и за всичко, което дори не може да си представите. Става въпрос за конкурсен характер. В 9 различни категории са оценени тези 80 филма, а участниците са от всякъде - от Казахстан, Иран, Бутан, Индия и др.

Паралелно с прожекциите, които продължават до 23-ти, зрителите ще могат да наблюдават и различни изложби, които са свързани с алпинизма, с постиженията на различни алпинисти, както и на спортисти, упражняващи различни екстремни спортове.

А що се отнасят до екстремните спортове, могат да бъдат споменати няколко имена, които ще присъстват тук на живо - те са от Италия, от Германия, от Полша. Сред тях е Освалдо Родриго Перейра - алпинист, режисьор и оператор, който е изкачил най-високите и най-опасните върхове и то без помощта на кислород и шерпи.

Ще бъде представен и филмът за Антарктида на Мария Чернева. Той ще се прожектира абсолютно безплатно.

Подробности вижте във видеото!

#Банско филм фест 2025

След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
След решението на КС за референдум за еврото - политическите...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството "Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Зеленски в Турция: Тръмп подготвя план от 28 точки за мир в Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Досиетата "Епстийн": Тайните на финансиста ще бъдат огласени
Чете се за: 03:00 мин.
По света
