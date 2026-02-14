Празникът на виното и любовта в Златоград

Жители и гости на Златоград се стекоха в Стария град на Празника на виното и любовта. С "Трифониада" по традиция стартират културните събития в Етнографския комплекс.

Празникът откри гайдарско шествие, а след това най-възрастният стопанин символично заряза лозата. 40 винопроизводители любители и 6 винарски изби се включиха в предварително обявените конкурси за най-добър производител и най-добро бутиково вино.

Оценките направи изтъкнатият сомелиер д-р Стефан Георгиев. Всички гости бяха почерпени с домашни мезета и дегустираха различни вина, за да определят наградата на публиката. Празникът продължи с народно веселие и хора.

БНТ: Каква е тайната на хубавото вино?