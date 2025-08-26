БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Представители на четири държави ще участват в състезанието по паркур „Балкан Оупън“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата ще се проведе на 21 септември в Северен парк в София.

Представители на четири държави ще участват в състезанието по паркур „Балкан Оупън“
Слушай новината

Представители на четири държави — Италия, Хърватия, Словения и България, ще участват в състезанието по паркур „Балкан Оупън“.

Надпреварата се провежда по проект „Urban Leap“, който популяризира паркура като безопасен, приобщаващ и достъпен спорт за младите хора в Югоизточна Европа. Целта му е да се разработят стандартизирани образователни ресурси, да се организират спортни събития и да се насърчи общността към активно участие.

В България проектът се координира от гимнастически клуб „Брезовица“ с главен треньор Лука Туджан, с подкрепата на партньори от ASD KRAP (Италия), Федерацията по гимнастика на Шибенско-Книнска жупания (Хърватия), Спортен клуб Street Workout България (България), Хърватската федерация по гимнастика (Хърватия) и Научноизследователския център Копер (Словения).

Форматът на състезанието, което ще се проведе на 21 септември в Северен парк в София, ще включва дисциплините „Скорост“ и „Свободен стил“ за мъже, жени и деца под 18 години.

Успоредно с „Балкан Оупън“ в Северен парк, в рамките на „Ърбан зона 2025“ на фондация „София — Европейска столица на спорта“ ще се проведе и финалът на държавния шампионат по паркур, организиран със съдействието на СПФ България, СПФ Стрийт Спортс и Българската федерация по гимнастика.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
3
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
4
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая
5
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
6
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Други спортове

Крис Михайлов спечели златен медал за РЮА на световното първенство по плуване за мъже до 20 г.
Крис Михайлов спечели златен медал за РЮА на световното първенство по плуване за мъже до 20 г.
БФВТ организира контролно състезание за определянето на състава за световния шампионат БФВТ организира контролно състезание за определянето на състава за световния шампионат
Чете се за: 00:32 мин.
Спортни новини 26.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 26.08.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 26.08.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 26.08.2025 г., 09:10 ч.
Наталия Киселова към гимнастичките: Готови сте за Лос Анджелис Наталия Киселова към гимнастичките: Готови сте за Лос Анджелис
Чете се за: 01:47 мин.
Иван Русев и Илиян Стойнов със загуба на старта на световното по бадминтон Иван Русев и Илиян Стойнов със загуба на старта на световното по бадминтон
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт "Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: Прокуратурата образува досъдебно производство за незаконни гонки в София След репортаж на БНТ: Прокуратурата образува досъдебно производство за незаконни гонки в София
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Чичото на 4-годишния Мартин: Това е тероризъм, АТВ-то се врязва в...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ