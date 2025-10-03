Затвориха летището в Мюнхен заради дронове над него

Затвориха летището в Мюнхен заради забелязани дронове в района. Отменени са 17 полета, засегнати са около 3 000 пътници.

15 пристигащи полета са насочени към летищата в Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт. По информация на въздушния контрол, в района на летището са забелязани няколко безпилотни машини. Малко след 23 часа местно време е взето решение пистите да бъдат затворени.

На място е пристигнала полиция. Към момента няма данни за открити подозрителни хора или предмети. Това е пореден случай на нарушение на европейските авиационни правила от неидентифицирани апарати. Подобни инциденти имаше в Дания и Норвегия миналата седмица. Очаква се рано тази сутрин летището в Мюнхен да заработи отново.