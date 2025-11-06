БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Представители на правителството и работодатели обсъдиха проектобюджета за 2026 г.

Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Фейсбук

представители правителството работодатели обсъдиха проектобюджета 2026
Снимка: Бойко Борисов/Фейсбук
Слушай новината

Проектобюджетът за 2026 г. и неговото отражение върху бизнеса бяха във фокуса на днешната среща между представители на правителството и работодателските организации. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Фейсбук.

В централата на ГЕРБ проведохме конструктивен разговор с вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации, сред които Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП), написа Борисов.

По думите му, на срещата са били обсъдени предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството.

Диалогът с реалния сектор е ключов за стабилността и развитието на страната и ние ще го поддържаме. Разговорите продължават в Министерството на финансите в разширен формат и с участието на други институции, допълва Борисов.

Вчера заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество не се състоя. Работодателски организации отказаха да влязат и се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата.

Тази година бюджетът е коалиционен и аз няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото. Този риск съм го премерил и няма да го допусна. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с проектобюджета за 2026 г. и недоволството на работодателските организации.

