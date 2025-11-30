Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори, Зеленски назначи за свой съветник бившия украински посланик в САЩ

Нова промяна в администрацията на украинския президент. Володимир Зеленски назначи за свой съветник бившия украински посланик във Вашингтон Оксана Маркарова. В Съединените щати е украинска делегация за преговори по плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.

Във Флорида започна нов кръг преговори за мир в Украйна. Украинската делегация е водена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. Американската страна е представена от държавния секретар Марко Рубио, специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър. Преди началото на срещата, която е закрита за журналисти, Рубио изрази надежда за прогрес в разговорите.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Продължаваме тази много важна работа, основана на постигнатото не само в Женева, но и на прогреса от всички седмици, в които бяхме в контакт. Крайната цел е не просто да бъде сложен край на войната, но и да се гарантира, че след края ѝ Украйна ще бъде суверенна и независима и ще има възможност за истински просперитет.“

Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна: „Благодарен съм на супер екипа на президента Тръмп, че ни подкрепя. Дискутираме бъдещето на Украйна, нейната сигурност, предотвратяването на повторна агресия, просперитета и възстановяването на страната. Благодарни сме за усилията на Съединените щати, че ни помагат и ни чуват.“

Володимир Зеленски заяви, че е напълно реалистично през следващите дни да се финализират стъпките, които да сложат край на войната. В очакване на резултати от Флорида той направи нови промени в администрацията си.

От днес на поста съветник по възстановяването и инвестициите е назначена бившата украинска посланичка в САЩ Оксана Маркарова. Снимката ѝ обиколи света след сблъсъка между Тръмп и Зеленски в Белия дом в края на февруари. Докато атмосферата се нажежаваше, а скандалът ескалираше, Оксана Маркарова, която присъстваше на злополучната среща в качеството си на дипломат, беше уловена как притеснено скрива лицето си. Маркарова е финансов министър от 2018 до 2020 г., преди да бъде назначена от Зеленски за посланик в САЩ. Беше критикувана от републиканците за прекалено близки отношения с демократите. Смяната ѝ през лятото беше определена като реверанс на Зеленски към Тръмп.

Украинците са скептични по отношение на дипломатическите усилия.

Катя Йевдосчук, актриса: „Не знам как да живея и какво да правя. Нямам мотивация. Искам да остана в страната, но нямам вече сила да го направя.“

Следващата седмица се очаква преговорите за мир да продължат в Москва, където ще пристигне пратеникът на Тръмп, Стив Уиткоф.