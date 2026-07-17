Премиерът на Испания планира да присъства на финала на световното първенство по футбол

Испанският премиер Педро Санчес планира да присъства на финала на световното първенство по футбол в САЩ, съобщава агенция EFE.

Първоначално беше обявено, че министър-председателят няма да пътува за мача, тъй като е имал планирано посещение в Алжир за 20 юли. В крайна сметка е било решено Санчес да присъства, а след това да пътува до Северноафриканската република.

Очаква се испанският крал Фелипе VI, съпругата му Летисия, както и принцесите Леонор и София, също ще присъстват на мача.

Аржентина и Испания ще се изправят един срещу друг на финала на световното първенство, който е в неделя в Ню Джърси от 22:00 часа, а БНТ 1 и БНТ 3 ще излъчат срещата на живо.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също планира да присъства на мача и да връчи трофея на победителя.