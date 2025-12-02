Премиерът на Северна Македония сменя министъра по европейските въпроси

Премиерът на югозападната ни съседка Република Северна Македония Християн Мицкоски внесе в Собранието предложение за кадрови промени в кабинета му. От него си тръгват вицепремиерът и министър на околната среда Изет Меджити, които спечели поста на районен кмет на квартал Чайр в македонската столица Скопие и министъра на европейските въпроси Орхан Муртезани.

Християн Мицкоски е предложил, както съобщават местните медии, за мястото на Изет Меджити да бъде назначен Мухамед Ходжа.Той ще е новият министър на околната среда и пространственото планиране на Северна Македония. По време на участието си в популярното тв предаване "360 градуса" Християн Мицкоски съобщи, че Беким Сали ще стане първи вицепремиер и министър по европейските въпроси на страната му. Сали беше министър на здравеопазването в бившето правителство на Социалдемократическия съюз на Македония (СДСМ) на Димитър Ковачевски.

Според повечето електронни медии в Скопие Орхан Муртезани ще бъде назначен за посланик на Северна Македония в Брюксел. Премиерът и лидер на управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ, коментира, че засега няма да има промяна на министри както от неговата формация така и от коалиционния му партньор движението ЗНАМ водено от кмета на град Куманово Максим Димитриевски.

Мицкоски коментира допълнително, че очаква след конгреса на ВМРО-ДПМНЕ, които ще се проведе в събота на 6 декември в град Кавадарци. Според него правителствени промени ще има вероятно през пролетта. За сега Мицкоски няма конкурент за лидерското място във ВМРО-ДПМНЕ, което отваря пътят му към сигурен трети мандат на управляващата партия. Той е начело на ВМРО-ДПМНЕ от 2018 година, когато дългогодишния лидер и премиер Никола Груевски беше свален от този пост.