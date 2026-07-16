Преодолими съперници за България във втората фаза на предварителните квалификации за Евробаскет 2029

Българският национален отбор за мъже разбра срещу кого ще играе във втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев попадна в група D, където ще срещне преодолими съперници. Българите ще се борят за класиране в същинските пресявки срещу Дания и Румъния. Това стана факт след жребия, който се проведе в Мюнхен днес.

Жребият може да се счита за благоприятен, тъй като „лъвовете“ избегнаха съперници като Белгия, Чехия и Великобритания, които не успяха да се класират за втория етап от квалификациите за Мондиал 2027 в Катар.

Ето какво отреди той:

Група D: БЪЛГАРИЯ, Румъния, Дания

Група E: Великобритания, Швейцария и Словакия

Група F: Кипър, Австрия, Северна Македония

Група G: Белгия, Чехия и Норвегия

Само победителят ще продължи към същинските квалификации за следващото европейско първенство, а отпадналите ще играят в третата фаза от пресявките, където ще се включат и тимове, които не продължиха напред в първата фаза от сегашните предватителни квалификации.

Мачовете ще се изиграят в рамките на три игрови прозореца – през август и ноември 2026 година, както и през февруари 2027 г.