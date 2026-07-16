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Преодолими съперници за България във втората фаза на предварителните квалификации за Евробаскет 2029

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Благоприятен жребий за селекцията на Любомир Минчев,

преодолими съперници българия втората фаза предварителните квалификации евробаскет 2029
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Българският национален отбор за мъже разбра срещу кого ще играе във втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев попадна в група D, където ще срещне преодолими съперници. Българите ще се борят за класиране в същинските пресявки срещу Дания и Румъния. Това стана факт след жребия, който се проведе в Мюнхен днес.

Жребият може да се счита за благоприятен, тъй като „лъвовете“ избегнаха съперници като Белгия, Чехия и Великобритания, които не успяха да се класират за втория етап от квалификациите за Мондиал 2027 в Катар.

Ето какво отреди той:

Група D: БЪЛГАРИЯ, Румъния, Дания

Група E: Великобритания, Швейцария и Словакия

Група F: Кипър, Австрия, Северна Македония

Група G: Белгия, Чехия и Норвегия

Само победителят ще продължи към същинските квалификации за следващото европейско първенство, а отпадналите ще играят в третата фаза от пресявките, където ще се включат и тимове, които не продължиха напред в първата фаза от сегашните предватителни квалификации.

Мачовете ще се изиграят в рамките на три игрови прозореца – през август и ноември 2026 година, както и през февруари 2027 г.

#Национален отбор на Дания по баскетбол за мъже #Национален отбор на Румъния по баскетбол за мъже #Предварителни квалификации за Евробаскет 2029 #Български национален отбор по баскетбол за мъже

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