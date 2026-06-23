БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Преслав Петков ще играе в Пауърволейс Дюрен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Новината съобщиха от германския клуб.

Преслав Петков
Снимка: БТА
Слушай новината

Волейболният национал на България Преслав Петков ще играе в Пауърволейс Дюрен през следващия сезон, съобщиха от клуба.

"Очакваме с нетърпение мощни блокове, бързи атаки и много вълнение на полето", се казва в съобщението на тима от Дюрен.

"Най-голямата ми цел за предстоящия сезон е да ни помогна да спечелим титла за нашите фенове", коментира 22-годишният Петков пред официалния сайт на Пауърволейс.

В момента Преслав Петков е със състава на България, който участва в Лигата на нациите.

"Българският национал ще подсили позицията ни на централен блокировач през сезон 2026-2027. С височина от 208 сантиметра, международен опит на най-високо ниво и много страст, 22-годишният волейболист има всичко необходимо, за да обогати играта ни", написаха още от Пауърволейс Дюрен.

#Пауърволейс Дюрен #Преслав Петков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет
1
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание...
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
2
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите"
3
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на...
Аферата "Баба Алино": Прокурори от ВКС се командироват във Варна, за да помагат по досъдебните производства
4
Аферата "Баба Алино": Прокурори от ВКС се командироват...
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино
5
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в...
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни производства по казуса "Баба Алино"
6
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни производства по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
5
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
6
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...

Още от: Български волейбол

България триумфира с балканската титла при волейболистките до 18 години
България триумфира с балканската титла при волейболистките до 18 години
Волейболните националки до 18 г. с нова победа на Балканското първенство Волейболните националки до 18 г. с нова победа на Балканското първенство
Чете се за: 01:07 мин.
България стартира с категоричен успех над Сърбия на Балканското първенство до 18 години България стартира с категоричен успех над Сърбия на Балканското първенство до 18 години
Чете се за: 01:30 мин.
България започва втората седмица във ВНЛ с една промяна в състава България започва втората седмица във ВНЛ с една промяна в състава
Чете се за: 01:17 мин.
Гавраилова/Николова и Антов/Згуров грабнаха титлите на Grifid Masters - Приморско Гавраилова/Николова и Антов/Згуров грабнаха титлите на Grifid Masters - Приморско
Чете се за: 03:05 мин.
България взе глътка въздух в Лигата на нациите след луд мач с Украйна България взе глътка въздух в Лигата на нациите след луд мач с Украйна
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

Силен дъжд и градушка наводниха улици в Лом
Силен дъжд и градушка наводниха улици в Лом
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Самолет на египетските авиолинии кацна извънредно на летището в Горна Оряховица Самолет на египетските авиолинии кацна извънредно на летището в Горна Оряховица
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Държавният бюджет е готов – какъв ще е размерът на минималната работна заплата? Държавният бюджет е готов – какъв ще е размерът на минималната работна заплата?
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Илияна Йотова: Банковата система в България е изключително добре...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След сигнал от регионалния министър: Прокуратурата разследва...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Червен код за опасни жеги: Европа ври, кипи и гори – каква е...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи признанието...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ