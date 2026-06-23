Новината съобщиха от германския клуб.
Волейболният национал на България Преслав Петков ще играе в Пауърволейс Дюрен през следващия сезон, съобщиха от клуба.
"Очакваме с нетърпение мощни блокове, бързи атаки и много вълнение на полето", се казва в съобщението на тима от Дюрен.
"Най-голямата ми цел за предстоящия сезон е да ни помогна да спечелим титла за нашите фенове", коментира 22-годишният Петков пред официалния сайт на Пауърволейс.
В момента Преслав Петков е със състава на България, който участва в Лигата на нациите.
"Българският национал ще подсили позицията ни на централен блокировач през сезон 2026-2027. С височина от 208 сантиметра, международен опит на най-високо ниво и много страст, 22-годишният волейболист има всичко необходимо, за да обогати играта ни", написаха още от Пауърволейс Дюрен.