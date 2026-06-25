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През 2031 г. извеждат телескоп, определян като наследник на „Хъбъл“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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телескоп Хъбъл
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Русия планира да изведе в Космоса новия телескоп „Спектр-УВ“, предназначен да стане наследник на орбиталния телескоп „Хъбъл“, на 24 октомври 2031 г., съобщи Синхуа, позовавайки се на представител на „Роскосмос“.

Според представители на „Роскосмос“ работата по детайлната инженерна документация за системите, свързани с изстрелването и наземната инфраструктура, трябва да започне през януари 2027 г., а ракетата носител вече е включена в националната космическа програма и се намира в процес на производство.

Мисията на телескопа е планирана да продължи пет години - до 23 октомври 2036 г., като специалистите смятат, че експлоатационният му срок може да бъде удължен.

Очаква се след изстрелването си през 2031 г. „Спектр-УВ“ да бъде единственият в света космически телескоп, предназначен за наблюдения в ултравиолетовия диапазон поне до 2041 г. Той ще работи на орбита с височина около 35 000 километра, което е приблизително 70 пъти по-високо от орбитата на „Хъбъл“, и според разработчиците му ще предоставя нови научни данни благодарение на усъвършенстваните си инструменти.

#телескоп хъбъл #Космос

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