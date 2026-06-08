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Президентът на БФТ Иван Тиков проведе работна среща с председателя на БОК Весела Лечева

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Спорт
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На срещата присъства и Олга Лазарчук, която е директор в отдела за развитие на Международната тенис федерация (ITF) за Европа.

Иван Тиков и Весела Лечева
Снимка: БФ Тенис
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Председателят на УС на Българска федерация по тенис Иван Тиков проведе работна среща с председателя на БОК Весела Лечева и Олга Лазарчук, която е директор в отдела за развитие на Международната тенис федерация (ITF) за Европа.

Тримата обсъдиха развитието на тениса в контекста на олимпийските програми и възможностите, които те предоставят за обучения на треньори и провеждане на семинари.

„Новото ръководство на БОК беше вписано преди броени дни и тепърва ще водим разговори с всички федерации за възможностите, които дават олимпийските програми", каза Лечева.

От своя страна президентът на тенис федерацията Иван Тиков изтъкна, че сред най-важните задачи са развитието на младите тенисисти, треньорската квалификация и правилното управление на процесите.

Лечева добави, че ще разчита на всяка експертиза, а БОК ще бъде отворен за работа с федерациите.

„Една от най-важните ни задачи е да направим достъпни всички програми за българските спортни организации, състезатели, треньори и специалисти", каза още Лечева.

В края на седмицата шампионът от Уимбълдън и US Open при юношите Иван Иванов ще бъде в Будапеща, където ще участва в галата на Европейските олимпийски комитети. Иванов вече попадна сред шестимата най-добри спортисти на Стария континент, а по време на Генералната асамблея на ЕОК ще бъде определено и крайното класиране.

#Иван Тиков #Весела Лечева

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