Президентът на БФВолейбол Любомир Ганев беше сред гостите на церемонията по приемане на нови членове в Залата на славата

резидентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев беше сред официалните гости на церемонията по приемане на новите членове в Международната волейболна зала на славата в Холиоук, щата Масачузетс.

Събитието събра водещи фигури от световния волейбол, сред които президентът на Международната федерация по волейбол (ФИВБ) Фабио Азеведо, президентът на Европейската конфедерация по волейбол (ЦЕВ) Роко Сиричич и президентът на конфедерацията на Северна Америка Кристобал Марте. Сред официалните гости бяха още президентът на Френската федерация по волейбол Ерик Тангуи и председателят на борда на директорите на USA Volleyball Касиди Лихтман.

Домакин на проявата беше кметът на Холиоук Джошуа Гарсия. Градът е исторически свързан с възникването на волейбола, създаден от Уилям Г. Морган преди 131 години.

Класът на 2026 година включва девет изтъкнати представители на волейбола, оставили значима следа в развитието на спорта:

- Д-р Ари Граса - бивш президент на Международната федерация по волейбол. Пътят му към върховете на международното управление започва в Бразилската конфедерация по волейбол (ЦБВ), чийто президент е от 1997 до 2012 година. През 2012 година Граса е избран за президент на Международната федерация по волейбол (ФИВБ), ставайки четвъртият ръководител в историята на организацията. Той заема поста до 2024 година. През 2018 година ФИВБ създава Волейболната лига на нациите (ВНЛ), която заменя Световната лига при мъжете и Световното гран при при жените. Новият ежегоден турнир обединява водещите национални отбори в общ състезателен формат и осигурява по-последователен международен календар за телевизионните оператори и привържениците.

- Ейприл Рос - американска състезателка по плажен волейбол.

- Алисон Черути - бразилски състезател по плажен волейбол.

- Фабиана "Фаби" Алвим - бразилска волейболистка, една от водещите либера в световния волейбол.

- Екатерина Гамова - двукратна световна шампионка с Русия през 2006 и 2010 г. Двукратна сребърна медалистка от Олимпийските игри в Сидни през 2000 г. и Атина през 2004 година.

- Йоел Деспайн - считан за най-добрия кубински волейболист на XX век, с над 350 мача за националния отбор. Обявен е за номер 1 в света от FIVB за сезон 1989-1990. Извежда Куба до титлата в турнира за Световната купа през 1989 г. в Япония. Световен вицешампион с Куба от първенството в Бразилия през 1990 година.

- Лоран Тили - френски волейболист и треньор. Олимпийски шампион от Токио 2020 начело на френския национален отбор и европейски шампион от София през 2015 г.

- Такаши Шимояма - японски международен рефер с изяви на Олимпийските игри в Барселона през 1992 г., Атланта през 1996 г. и Сидни през 2000 г. Ръководи общо 23 срещи на олимпийски турнири, като в 16 от тях е първи съдия. Признат е за един от най-авторитетните волейболни рефери на своето време.

- Денис Льо Брьойи - дългогодишен волейболен деятел, който в продължение на 45 години работи като съдия, треньор и администратор. Има значителен принос за развитието на международния параволейбол, като заема поста генерален мениджър на World ParaVolley в продължение на две години (2006Ц2008 г.). Пожизнен член на организацията.

Наред с деветимата нови членове бяха отличени и носители на специални награди за приноса си към развитието на волейбола. Сред тях са Джон Кук, Алехандро Кокия и организацията Starlings Volleyball USA. Посмъртно признание чрез медала за заслуги ДМинтонетУ е предвидено и за д-р Габриел Черебетиу.

Церемонията в Холиоук е част от традиционните събития на Международната волейболна зала на славата, които отдават признание на личности и организации с изключителен принос към историята и развитието на волейбола.