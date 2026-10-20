БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румъния отново има редовно правителство
Чете се за: 01:00 мин.
Срив на част от облачните услуги на "Гугъл"...
Чете се за: 00:55 мин.
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно...
Чете се за: 03:22 мин.
Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските...
Чете се за: 06:20 мин.
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик -...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът на БФВолейбол Любомир Ганев беше сред гостите на церемонията по приемане на нови членове в Залата на славата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
Спорт
Запази

В Залата на славата бяха приети деветима нови членове.

любомир ганев залата пълна всички мачове българия
Снимка: БТА
Слушай новината

резидентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев беше сред официалните гости на церемонията по приемане на новите членове в Международната волейболна зала на славата в Холиоук, щата Масачузетс.

Събитието събра водещи фигури от световния волейбол, сред които президентът на Международната федерация по волейбол (ФИВБ) Фабио Азеведо, президентът на Европейската конфедерация по волейбол (ЦЕВ) Роко Сиричич и президентът на конфедерацията на Северна Америка Кристобал Марте. Сред официалните гости бяха още президентът на Френската федерация по волейбол Ерик Тангуи и председателят на борда на директорите на USA Volleyball Касиди Лихтман.

Домакин на проявата беше кметът на Холиоук Джошуа Гарсия. Градът е исторически свързан с възникването на волейбола, създаден от Уилям Г. Морган преди 131 години.

Класът на 2026 година включва девет изтъкнати представители на волейбола, оставили значима следа в развитието на спорта:

- Д-р Ари Граса - бивш президент на Международната федерация по волейбол. Пътят му към върховете на международното управление започва в Бразилската конфедерация по волейбол (ЦБВ), чийто президент е от 1997 до 2012 година. През 2012 година Граса е избран за президент на Международната федерация по волейбол (ФИВБ), ставайки четвъртият ръководител в историята на организацията. Той заема поста до 2024 година. През 2018 година ФИВБ създава Волейболната лига на нациите (ВНЛ), която заменя Световната лига при мъжете и Световното гран при при жените. Новият ежегоден турнир обединява водещите национални отбори в общ състезателен формат и осигурява по-последователен международен календар за телевизионните оператори и привържениците.

- Ейприл Рос - американска състезателка по плажен волейбол.

- Алисон Черути - бразилски състезател по плажен волейбол.

- Фабиана "Фаби" Алвим - бразилска волейболистка, една от водещите либера в световния волейбол.

- Екатерина Гамова - двукратна световна шампионка с Русия през 2006 и 2010 г. Двукратна сребърна медалистка от Олимпийските игри в Сидни през 2000 г. и Атина през 2004 година.

- Йоел Деспайн - считан за най-добрия кубински волейболист на XX век, с над 350 мача за националния отбор. Обявен е за номер 1 в света от FIVB за сезон 1989-1990. Извежда Куба до титлата в турнира за Световната купа през 1989 г. в Япония. Световен вицешампион с Куба от първенството в Бразилия през 1990 година.

- Лоран Тили - френски волейболист и треньор. Олимпийски шампион от Токио 2020 начело на френския национален отбор и европейски шампион от София през 2015 г.

- Такаши Шимояма - японски международен рефер с изяви на Олимпийските игри в Барселона през 1992 г., Атланта през 1996 г. и Сидни през 2000 г. Ръководи общо 23 срещи на олимпийски турнири, като в 16 от тях е първи съдия. Признат е за един от най-авторитетните волейболни рефери на своето време.

- Денис Льо Брьойи - дългогодишен волейболен деятел, който в продължение на 45 години работи като съдия, треньор и администратор. Има значителен принос за развитието на международния параволейбол, като заема поста генерален мениджър на World ParaVolley в продължение на две години (2006Ц2008 г.). Пожизнен член на организацията.

Наред с деветимата нови членове бяха отличени и носители на специални награди за приноса си към развитието на волейбола. Сред тях са Джон Кук, Алехандро Кокия и организацията Starlings Volleyball USA. Посмъртно признание чрез медала за заслуги ДМинтонетУ е предвидено и за д-р Габриел Черебетиу.

Церемонията в Холиоук е част от традиционните събития на Международната волейболна зала на славата, които отдават признание на личности и организации с изключителен принос към историята и развитието на волейбола.

#Любо Ганев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
1
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
2
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“
3
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко...
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
4
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София са родени Германия
5
Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София...
СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?
6
СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
4
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Български волейбол

След само два изиграни мача, чехът Адам Бартош напуска тима на Нефтохимик 2010
След само два изиграни мача, чехът Адам Бартош напуска тима на Нефтохимик 2010
Ясни са отборите, които ще участват на световното първенство по волейбол за мъже догодина Ясни са отборите, които ще участват на световното първенство по волейбол за мъже догодина
Чете се за: 02:25 мин.
Националът Руси Желев направи отличен дебют за новия си отбор Конад Реджо Емилия Националът Руси Желев направи отличен дебют за новия си отбор Конад Реджо Емилия
Чете се за: 00:50 мин.
Лазар Бучков бе отличен за Най-полезен състезател в турнира за Суперкупата на България Лазар Бучков бе отличен за Най-полезен състезател в турнира за Суперкупата на България
Чете се за: 01:05 мин.
Иван Станев: Левски ни надигра, трябваше да влезем по различен начин в мача Иван Станев: Левски ни надигра, трябваше да влезем по различен начин в мача
Чете се за: 01:22 мин.
Николай Желязков: Важно беше да спечелиме този мач Николай Желязков: Важно беше да спечелиме този мач
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно море за разузнаване и засичане на рискове
Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно море за...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Румъния отново има редовно правителство Румъния отново има редовно правителство
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Срив на част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа Срив на част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
ЦИК: 6 590 000 души имат право на глас за вота в неделя
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Оранжев код: Бурята "Адам" застрашава източното...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ