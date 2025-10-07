Президентът награди младите български ИТ таланти с отличията „Джон Атанасов“

Президентът Румен Радев връчи наградите „Джон Атанасов“ за 2025 г. на 12 изявени млади учени, ученици и преподаватели в областта на компютърните науки. Това е 23-ото издание на инициативата, която отличава постиженията на българските иноватори и изследователи.

„Насърчаването на таланта и знанието е най-добрата инвестиция в бъдещето. България ще продължи да развива традициите си във върховите технологии и интелигентните решения“, каза държавният глава.

Сред отличените са Георги Николов и Ивайло Хубенов за проекти с висок обществен принос – съответно в дигиталното земеделие и онлайн кариерното консултиране.

В категорията „Вдъхновител и създател на талант“ награди получиха Йоан Сламбашев, Мелания Бербатова и Павел Петров – преподаватели и млади изследователи, работещи в сферата на изкуствения интелект и обучението по информатика.

Отличени бяха и ученици, донесли медали от международни олимпиади, сред които Симона Христова, Андрей Стефанов, Александър Гатев, Веселин Маркович и Борис Михов.

Събитието потвърди, че България продължава да изгражда своето поколение нови дигитални лидери, следвайки примера на гения, дал името на наградата – Джон Атанасов.