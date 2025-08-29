Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

От осем месеца Мирослав Рашков изпълнява временно длъжността
Държавният глава Румен Радев издаде указ, с който назначава главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на Министерството на вътрешните работи.
Решението е взето на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията и чл. 36, ал. 3 от Закона за МВР. С подписания документ президентът възлага на вътрешния министър изпълнението на указа.
Правителството предложи Рашков за постоянен главен секретар на МВР, след като осем месеца изпълнява успешно временно длъжността и демонстрира добра координация между службите.
Снимка: БТА, архив
"Смея да твърдя, че в последните близо 8 месеца, откакто работим заедно и той изпълнява длъжността с г-н Рашков се работи в пълен синхрон и наистина осигурява добра координация между службите и заслужава одобрението като на МС, така и подписване на указ от страна на президента, за да бъде назначен на поста главен секретар на МВР", аргументира предложението министърът на вътрешните работи Даниел Митов.