Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Държавният глава Румен Радев издаде указ, с който назначава главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на Министерството на вътрешните работи.

Решението е взето на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията и чл. 36, ал. 3 от Закона за МВР. С подписания документ президентът възлага на вътрешния министър изпълнението на указа.

Правителството предложи Рашков за постоянен главен секретар на МВР, след като осем месеца изпълнява успешно временно длъжността и демонстрира добра координация между службите.

Снимка: БТА, архив