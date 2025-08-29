БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

От осем месеца Мирослав Рашков изпълнява временно длъжността

Снимка: БТА/Архив
Държавният глава Румен Радев издаде указ, с който назначава главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на Министерството на вътрешните работи.

Решението е взето на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията и чл. 36, ал. 3 от Закона за МВР. С подписания документ президентът възлага на вътрешния министър изпълнението на указа.

Правителството предложи Рашков за постоянен главен секретар на МВР, след като осем месеца изпълнява успешно временно длъжността и демонстрира добра координация между службите.

Снимка: БТА, архив

"Смея да твърдя, че в последните близо 8 месеца, откакто работим заедно и той изпълнява длъжността с г-н Рашков се работи в пълен синхрон и наистина осигурява добра координация между службите и заслужава одобрението като на МС, така и подписване на указ от страна на президента, за да бъде назначен на поста главен секретар на МВР", аргументира предложението министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Румен Христов: Парите за язовирите не са отишли в джобовете на политиците - те са оползотворени
Румен Христов: Парите за язовирите не са отишли в джобовете на политиците - те са оползотворени
Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите? Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите?
Чете се за: 05:07 мин.
"Моите въпроси за €": Какви ще са възможностите за теглене на по-големи кредити от кабинета? "Моите въпроси за €": Какви ще са възможностите за теглене на по-големи кредити от кабинета?
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Росен Желязков и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ-Сопот Премиерът Росен Желязков и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ-Сопот
Чете се за: 00:50 мин.
Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на КПК Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на КПК
Чете се за: 02:40 мин.
Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор
Чете се за: 02:57 мин.

Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му предаване на...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен тръгна на обиколка в страните на източната...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
