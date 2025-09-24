Президентът Румен Радев разговаря с парламентарния зам.-министър на отбраната на Япония Йозо Канеко

Подписаната през месец май в Токио Декларация за издигане на двустранните отношения между България и Япония на ниво стратегическо партньорство от президента Румен Радев и японския министър-председател Шигеру Ишиба, създава множество перспективи за задълбочаване на двустранното сътрудничество, включително в сферата на отбраната и сигурността. Това беше общата позиция на държавния глава Румен Радев и на парламентарния заместник-министър на отбраната на Япония Йозо Канеко, които проведоха днес среща в президентската институция. В срещата участва и посланикът на Япония в България Хисаши Мичигами.

"Япония е приоритетен партньор и приятел на България в региона на Източна Азия", подчерта Румен Радев, като открои дългогодишното приятелство между двете страни, което се основава на взаимно уважение, за което допринася и доверието в двустранния политически диалог на най-високо равнище.

Като перспективни сфери на двустранното партньорство в областта на отбраната и сигурността бяха отбелязани военното обучение и образование, управлението на кризи, обмяната на опит при справянето с последствията от бедствия и аварии, киберсигурността и сътрудничеството в разработването и прилагането на съвременни отбранителни технологии.

Държавният глава припомни, че в София се намира Център за върхови постижения за управление на кризи и реакция при бедствия на НАТО, което също разкрива възможности за обмяна на опит и съвместно обучение.

Заместник-министър Канеко посочи, че предстои да бъде поканен курсант от Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров" във Варна за участие в курс на обучение в Япония. Йозо Канеко припомни и че Румен Радев е първият чуждестранен държавен глава, който е посетил военновъздушната база "Хякури" по време на официалната му визита в Япония през месец май тази година.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с влошаващата се среда за сигурност в глобален план и бе изразена обща позиция, че това засилва необходимостта от последващо задълбочаване на партньорството в сферата на отбраната и сигурността.

Българският държавен глава поздрави японската делегация с успешното домакинството на Япония на ЕКСПО Осака 2025. Румен Радев изрази и признателността си за възможността страната ни да представи своите постижения в областта на високите технологии и изкуствения интелект по време на световното изложение.