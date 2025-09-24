БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? -...
Чете се за: 03:00 мин.
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
Чете се за: 01:00 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:27 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Румен Радев разговаря с парламентарния зам.-министър на отбраната на Япония Йозо Канеко

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази

Двамата са объдили засилване на сътрудничеството между България и Япония в сферата на отбраната и сигурността

президентът румен радев разговаря парламентарния зам министър отбраната япония йозо канеко
Слушай новината

Подписаната през месец май в Токио Декларация за издигане на двустранните отношения между България и Япония на ниво стратегическо партньорство от президента Румен Радев и японския министър-председател Шигеру Ишиба, създава множество перспективи за задълбочаване на двустранното сътрудничество, включително в сферата на отбраната и сигурността. Това беше общата позиция на държавния глава Румен Радев и на парламентарния заместник-министър на отбраната на Япония Йозо Канеко, които проведоха днес среща в президентската институция. В срещата участва и посланикът на Япония в България Хисаши Мичигами.

"Япония е приоритетен партньор и приятел на България в региона на Източна Азия", подчерта Румен Радев, като открои дългогодишното приятелство между двете страни, което се основава на взаимно уважение, за което допринася и доверието в двустранния политически диалог на най-високо равнище.

Като перспективни сфери на двустранното партньорство в областта на отбраната и сигурността бяха отбелязани военното обучение и образование, управлението на кризи, обмяната на опит при справянето с последствията от бедствия и аварии, киберсигурността и сътрудничеството в разработването и прилагането на съвременни отбранителни технологии.

Държавният глава припомни, че в София се намира Център за върхови постижения за управление на кризи и реакция при бедствия на НАТО, което също разкрива възможности за обмяна на опит и съвместно обучение.

Заместник-министър Канеко посочи, че предстои да бъде поканен курсант от Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров" във Варна за участие в курс на обучение в Япония. Йозо Канеко припомни и че Румен Радев е първият чуждестранен държавен глава, който е посетил военновъздушната база "Хякури" по време на официалната му визита в Япония през месец май тази година.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с влошаващата се среда за сигурност в глобален план и бе изразена обща позиция, че това засилва необходимостта от последващо задълбочаване на партньорството в сферата на отбраната и сигурността.

Българският държавен глава поздрави японската делегация с успешното домакинството на Япония на ЕКСПО Осака 2025. Румен Радев изрази и признателността си за възможността страната ни да представи своите постижения в областта на високите технологии и изкуствения интелект по време на световното изложение.

#президента Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
1
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
2
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
3
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
4
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
5
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
6
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Откриха втори спътник на Земята
3
Откриха втори спътник на Земята
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Политика

Вицепрезидентът Йотова: Откакто Пеевски заговори за държавата с главно "Д", сякаш нараснаха противоречията вътре в управлението
Вицепрезидентът Йотова: Откакто Пеевски заговори за държавата с главно "Д", сякаш нараснаха противоречията вътре в управлението
Бойко Борисов: Отбранителната ни индустрия трябва да получи по-силна институционална подкрепа Бойко Борисов: Отбранителната ни индустрия трябва да получи по-силна институционална подкрепа
Чете се за: 01:12 мин.
"ДПС - Ново начало" след борда по водите: Ще действаме максимално оперативно за разрешаване на проблемите с безводието "ДПС - Ново начало" след борда по водите: Ще действаме максимално оперативно за разрешаване на проблемите с безводието
Чете се за: 02:00 мин.
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа
Чете се за: 04:35 мин.
ПП-ДБ с критики към управляващите заради финансовата политика ПП-ДБ с критики към управляващите заради финансовата политика
Чете се за: 01:10 мин.
Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Бойко Борисов: Отбранителната ни индустрия трябва да получи по-силна институционална подкрепа Бойко Борисов: Отбранителната ни индустрия трябва да получи по-силна институционална подкрепа
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Подводно пристанище до крепостта Ерите разкри експедиция край нос...
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ