Президентът Йотова изказа съболезнования за жертвата на атентата в Солун

Президентът Илияна Йотова изказа съболезнования за жертвата на атенатата в Солун. Един човек загина при атентати срещу активисти на управляващата консервативна партия „Нова демокрация“ в Гърция.

"Изказвам искрени съболезнования към семейството на загиналата жена при нападението в Солун и съчувствие към пострадалите. България категорично осъжда посегателството срещу политическите права и плурализъм. Солидарни сме с Гърция в защитата на демокрацията", написа в социалната мрежа Екс държавният ни глава.