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Президентът Йотова изказа съболезнования за жертвата на атентата в Солун

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илияна йотова дефицитът трупал последните месеци
Снимка: БТА
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Президентът Илияна Йотова изказа съболезнования за жертвата на атенатата в Солун. Един човек загина при атентати срещу активисти на управляващата консервативна партия „Нова демокрация“ в Гърция.

"Изказвам искрени съболезнования към семейството на загиналата жена при нападението в Солун и съчувствие към пострадалите. България категорично осъжда посегателството срещу политическите права и плурализъм. Солидарни сме с Гърция в защитата на демокрацията", написа в социалната мрежа Екс държавният ни глава.

#президентът Илияна Йотова #съболезнования

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