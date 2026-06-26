Президентът Йотова изрази съпричастност към венецуелския народ след земетресенията

Държавният глава Илияна Йотова изразява най-дълбоки съболезнования и искрена съпричастност към народа на Венецуела за загубата на човешки животи и огромните разрушения, причинени от опустошителните земетресения, съобщиха от пресцентъра на президентството.

„България е солидарна с народа на Венецуела в този труден момент. Българският народ е съпричастен към семействата на загиналите, пострадалите и всички, които очакват вести за своите близки. Изразяваме признателност към спасителните екипи, медицинските работници и доброволците, които с всеотдайност полагат усилия за спасяването на човешки животи“, посочва президентът.

Тя пожелава сили, кураж и бързо възстановяване на всички засегнати от бедствието.