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Президентът Йотова изрази съпричастност към венецуелския народ след земетресенията

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венецуела надпревара времето 000 неизвестност
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Държавният глава Илияна Йотова изразява най-дълбоки съболезнования и искрена съпричастност към народа на Венецуела за загубата на човешки животи и огромните разрушения, причинени от опустошителните земетресения, съобщиха от пресцентъра на президентството.

„България е солидарна с народа на Венецуела в този труден момент. Българският народ е съпричастен към семействата на загиналите, пострадалите и всички, които очакват вести за своите близки. Изразяваме признателност към спасителните екипи, медицинските работници и доброволците, които с всеотдайност полагат усилия за спасяването на човешки животи“, посочва президентът.

Тя пожелава сили, кураж и бързо възстановяване на всички засегнати от бедствието.

#президентът Илияна Йотова #земетресения

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