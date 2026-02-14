БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентите Илияна Йотова и Илхам Алиев обсъдиха енергийното сътрудничество между България и Азербайджан

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Снимка: Президентство на Република България
Задълбочаването на енергийното сътрудничество между България и Азербайджан обсъдиха българският президент Илияна Йотова и азербайджанският ѝ колега Илхам Алиев. Двамата се срещнаха в рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът Алиев изтъкна стратегическата роля на България не само като получател на енергийни доставки, но и като транзитна страна за Европа, се посочва още в съобщението.

Българският държавен глава подчерта, че сред основните послания на Мюнхенската конференция по сигурността е именно постигането на енергийна независимост на Европа. Йотова посочи необходимостта от активно участие на азербайджанската страна в изграждането на необходимата енергийна инфраструктура в Европа.

По думите ѝ за България е важно участието в два ключови проекта - „Solidarity Ring”, който да доставя газ от Азербайджан през България до Румъния, Словакия и Унгария, както и „Зелен енергиен коридор Каспийско море - Черно море - Европа“. Йотова посочи голямата роля на България в енергийната сигурност на Европа заради ключовото ѝ географско положение - транзитна страна за Източна и Централна Европа, а и заради повишения интерес към Черно море. Президентът изтъкна интереса на Азербайджан за изграждане на мрежа от оптични кабели в Черно море.

На срещата Йотова подчерта активното сътрудничество в областта на културата между България и Азербайджан, като посочи приноса на азербайджанската страна за реставрацията на историческия комплекс „Трапезица“, както и предстоящото реализиране на проекта за парк „Шуша“ във Велико Търново. Българският държавен глава благодари за активната дейност за разпространението на българския език и култура в Азербайджан.

#Мюнхенската конференция по сигурността #президента Илияна Йотова #президентът Илияна Йотова # Илхам Алиев #Азербайджан

