При акция в Пловдив откриха машина за рязане на тютюн

Операцията срещу контрабандата с акцизни стоки е осъществена вчера на територията на квартал „Столипиново“ в Пловдив.

В хода ѝ разследващи от Шесто РУ предприели претърсване в жилищна постройка, където открили около 170 килограма тютюнева листна маса, машина за рязането ѝ и електронна везна. При процесуално-следствените действия допълнително са иззети и около 20 килограма нарязан тютюн.

Снимки: ОДМВР - Пловдив

Като заподозрян за осъществяваната нелегална дейност за срок до 24 часа е задържан млад мъж. Предстои материалите по започнатото бързо производство да бъдат докладвани в прокуратурата.