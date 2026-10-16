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При акция в Пловдив откриха машина за рязане на тютюн

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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акция пловдив откриха машина рязане тютюн
Снимка: ОДМВР - Пловдив
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Операцията срещу контрабандата с акцизни стоки е осъществена вчера на територията на квартал „Столипиново“ в Пловдив.

В хода ѝ разследващи от Шесто РУ предприели претърсване в жилищна постройка, където открили около 170 килограма тютюнева листна маса, машина за рязането ѝ и електронна везна. При процесуално-следствените действия допълнително са иззети и около 20 килограма нарязан тютюн.

Снимки: ОДМВР - Пловдив

Като заподозрян за осъществяваната нелегална дейност за срок до 24 часа е задържан млад мъж. Предстои материалите по започнатото бързо производство да бъдат докладвани в прокуратурата.

#машина за рязане на тютюн #акция #Пловдив

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